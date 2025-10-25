Ужас у Сарајеву: Мушкарац починио самоубиство скоком с хотела

Извор:
Испред једног сарајевског хотела у насељу Нова Отока данас око 15 сати је пронађено тијело мушкарца.
Из МУП-а КС су кратко потврдили да се према прелиминарним информацијама ради о суициду.
- У 15:00 сати је љекар Хитне помоћи констатовао смрт мушкарца у улици Џемала Биједића. Прелиминарно, ријеч је о самоубиству. Обавијештен је тужилац и полицијски службеници ће обавити увиђај - рекла је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Како сазнаје портал "Аваза", мушкарац је починио самоубиство скоком с хотела.
