Ужас у Сарајеву: Мушкарац починио самоубиство скоком с хотела

Извор:

Аваз

25.10.2025

16:10

Испред једног сарајевског хотела у насељу Нова Отока данас око 15 сати је пронађено тијело мушкарца.

Из МУП-а КС су кратко потврдили да се према прелиминарним информацијама ради о суициду.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп припрема додатне санкције Русији

- У 15:00 сати је љекар Хитне помоћи констатовао смрт мушкарца у улици Џемала Биједића. Прелиминарно, ријеч је о самоубиству. Обавијештен је тужилац и полицијски службеници ће обавити увиђај - рекла је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.

Како сазнаје портал "Аваза", мушкарац је починио самоубиство скоком с хотела.

Сарајево

Самоубиство

