Трамп припрема додатне санкције Русији

Администрација предсједника САД Доналда Трампа припремила је додатне санкције Русији које би могла да употријеби за циљање кључних области руске економије уколико Кремљ настави да одлаже завршетак сукоба у Украјини, изјавио је данас неименовани високи званичник САД упознат са овим питањем.
Званичници САД такође су поручили својим европским партнерима да подржавају кориштење замрзнутих руских средстава за куповину америчког оружја за Украјину, а Вашингтон је започео интерне разговоре о искоришћавању руске имовине која се налази у САД за подршку ратним напорима Украјине, преноси Ројтерс.
Иако није јасно да ли ће Вашингтон заиста спровести било коју од тих мјера у краткорочном периоду, извјесно је да унутар администрације постоји добро развијен арсенал инструмената за даље појачавање притиска на Русију након што је Трамп у сриједу увео санкције Москви, први пут откако се у јануару вратио на чело земље.
Трамп се позиционирао као глобални миротворац, али је признао да је покушај да се оконча сукоб у Украјини дужи од три године и изазовнији него што је очекивао.
Европски савезници се надају да ће САД наставити да појачавају притисак на Москву разматрајући истовремено своје нове потезе.
Један високи, неименовани амерички званичник рекао је за Ројтерс да би Трамп волио да види да европски савезници предузму наредни велики корак против Русије.
Према његовим ријечима, Трамп ће вјероватно паузирати на неколико недјеља акције против Русије да би процијенио ефекат санкција уведених прошле сриједе.
Те санкције, које су усмјерене на нафтне компаније Лукоил и Росњефт, изазвале су скок цијена нафте за више од два долара по барелу и натјерале главне кинеске и индијске купце руске нафте да потраже алтернативне добављаче.
