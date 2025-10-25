Медвјед усмртио човјека на сјеверу Јапана

Извор:
Полиција на сјеверу Јапана пронашла је четири особе које су биле жртве напада медвједа у префектури Акита и потврдила да је једно лице мртво.
Полиција је саопштила да су њени припадници након позива локалних власти на лицу мјеста пронашли три мушкарца и једну жену на земљи у близини канцеларије сеоске управе.
Сви су пребачени у болницу, а један мушкарац је био мртав, пренио је јавни сервис НХК.
Остале три особе су у свјесном стању и указује им се медицинска помоћ.
Напад се догодио око 200 метара од канцеларије локалне администрације. Званичници села кажу да је медвјед напао два лица, а да су друга два лица покушала да им помогну.
Локално ловачко удружење усмртило је медвједа дужине 1,2 метра у близини тог подручја неколико сати касније.
Истражиоци вјерују да је та животиња напала људе.
