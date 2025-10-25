Logo

Медвјед усмртио човјека на сјеверу Јапана

Извор:

СРНА

25.10.2025

12:44

Коментари:

0
Медвјед усмртио човјека на сјеверу Јапана
Фото: Unsplash

Полиција на сјеверу Јапана пронашла је четири особе које су биле жртве напада медвједа у префектури Акита и потврдила да је једно лице мртво.

Полиција је саопштила да су њени припадници након позива локалних власти на лицу мјеста пронашли три мушкарца и једну жену на земљи у близини канцеларије сеоске управе.

kovacevic1

Република Српска

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Сви су пребачени у болницу, а један мушкарац је био мртав, пренио је јавни сервис НХК.

Остале три особе су у свјесном стању и указује им се медицинска помоћ.

Напад се догодио око 200 метара од канцеларије локалне администрације. Званичници села кажу да је медвјед напао два лица, а да су друга два лица покушала да им помогну.

Haker

Свијет

Ирански хакери напали више од 100 државних институција

Локално ловачко удружење усмртило је медвједа дужине 1,2 метра у близини тог подручја неколико сати касније.

Истражиоци вјерују да је та животиња напала људе.

Подијели:

Тагови:

Japan

medvjed

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Ужас у Хрватској: Отац полио сина (25) бензином, па га запалио

3 ч

0
Зашто жене нарочито поштују Свету Петку?

Друштво

Зашто жене нарочито поштују Свету Петку?

3 ч

0
Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

Љубав и секс

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

3 ч

0
Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

Свијет

Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

3 ч

0

Више из рубрике

računar, haker, tehnologija

Свијет

Ирански хакери напали више од 100 државних институција

3 ч

0
Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

Свијет

Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Јапански туриста пао са зида Пантеона и погинуо

3 ч

0
Путин: Без претјеривања, ово је историјски догађај

Свијет

Путин: Без претјеривања, ово је историјски догађај

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner