Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

СРНА

25.10.2025

12:22

Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната
Фото: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Мађарска доказује да је могуће имати земљу са ниским цијенама енергената и без миграната, изјавио је премијер Виктор Орбан.

"Елите ЕУ не могу то да поднесу јер то тјера грађане у другим дијеловима свијета да се питају зашто њихови лидери то не успијевају", објавио је Орбан на "Иксу".

Полиција Италија

Свијет

Јапански туриста пао са зида Пантеона и погинуо

Он је додао да је Мађарска каменчић у ципели који жуља Брисел, пошто указује на погрешно руковођење у Европској унији.

Виктор Орбан

