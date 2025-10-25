Орбан: Могуће имати јефтине енергенте и земљу без миграната

Извор:
Мађарска доказује да је могуће имати земљу са ниским цијенама енергената и без миграната, изјавио је премијер Виктор Орбан.
"Елите ЕУ не могу то да поднесу јер то тјера грађане у другим дијеловима свијета да се питају зашто њихови лидери то не успијевају", објавио је Орбан на "Иксу".
Он је додао да је Мађарска каменчић у ципели који жуља Брисел, пошто указује на погрешно руковођење у Европској унији.
