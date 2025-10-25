Ови ауто-дијелови се највише краду

А зашто лопови бирају баш фарове, катализаторе, сензоре и алуминијске наплатке? Одговор је једноставан: вриједност дијелова, велика потражња и лакоћа препродаје.

Иначе, нова генерација крадљиваца аутомобила циља дијелове високе вриједности, а штета за власнике вртоглаво расте.

Извјештај LoJack Italia, који се темељи на националним статистикама прикупљеним с више од милион уређаја уграђених у возила, истиче раст броја крађа у Италији. Лани је забиљежено готово 14.000 интервенција за поправак штета насталих крађом или покушајем крађе дијелова, уз повећање од 3,5 одсто у односу на претходну годину. Феномен највише погађа аутомобиле старе четири или шест година, али обухвата и новија возила (до три године старости у 28 одсто случајева), уз значајне трошкове поправке.

По којим цијенама лопови на црном тржишту препродају дијелове?

Најчешће мете су дијелови с великом потражњом и лаком продајом: катализатори (300 - 850 евра), фарови и напредне свјетлосне групе (500 - 2.500 евра), алуминијски наплатци (450 - 1.500 евра), браници (45 - 800 евра), камере (179 - 920 евра).

Катализатори су класичан примјер "хемијског" плијена јер садрже племените метале који на црном тржишту вриједе много. Демонтажа и продаја центрима који их претварају у сировине доноси брзу и значајну зараду те не захтијева "избирљиве" купце: индустријска рециклажа не поставља превише питања. Зато су један од најпожељнијих циљева, посебно на моделима гд‌је су ти дијелови већи или богатији племенитим металима, пише италијански Мотор1.

Фарови и свјетлосне групе, посебно ЛЕД или ласерски с аутоматским сензорима и регулацијом, технолошки су дијелови с двоструком вриједношћу: скупи су ако се купују нови (често и пар хиљаде евра) и тражени међу лимарима, радионицама и клијентима који не желе дуго чекати на оригиналне резервне дијелове. Модеран фар није само пластика: садржи леће, електронске модуле и сензоре, што га чини лако 'утопивим' и исплативим на тржишту половних дијелова.

Алуминијски наплатци и квалитетне гуме лако се демонтирају и продају. Имају директно тренутно тржиште, укључујући вулканизере и не захтијевају велике преговоре. Исто вриједи за бранике и свјетла: иако им појединачна вриједност може бити нижа, потражња је стална, јер ко разбије браник тај жели брзу и повољну замјену.

Дијелови који аутомобил чине "паметним" попут камера и сензора цијењени су јер су скупи за замјену и тражени међу онима који желе оригиналне дијелове по нижој цијени.

Фиат Панда и Фиат 500 су најчешћа мета јер их има много и постоји велика потражња за дијеловима. Истовремено, модели више класе (Toyota, Lexus или Range Rover) мета су због квалитете: њихови резервни дијелови су скупљи, па су вреднији и за препродавце.

Начин рада је брз и организиран: крађа дијелова може трајати од 50 до 90 секунди, а цијели аутомобили неријетко се краду "клонирањем" кључева. Затим се одвлаче у складишта гд‌је их стручњаци растављају за три или четири сата, преноси Јутарњи.хр.

Дијелови често завршавају на илегалним иноземним тржиштима попут Сјеверне Африке, Уједињених Арапских Емирата и Јужне Африке.