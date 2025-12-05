Logo
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Извор:

АТВ

05.12.2025

14:02

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује за викенд?
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно, тмурно и углавном суво вријеме, а слаба киша падаће само понегдје, саопштили су из РХМЗ.

На југу се послије подне очекује дјелимично разведравање, уз сунчане периоде.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар, а у Херцеговини слаба до умјерена бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Промјена времена у Српској: Стижу киша и снијег

Јутарња температура ваздуха биће од четири до осам, на југу око 10, у вишим предјелима од један степен, а дневна од седам до 11, на југу до 15, у вишим предјелима од четири степена Целзијусова.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Мркоњић Град четири, Бијељина, Добој, Дринић, Кнежево, Рибник и Рудо пет, Вишеград, Зворник, Калиновик, Мраковица, Приједор, Србац и Фоча шест, Нови Град седам, Бањалука, Гацко и Соколац осам, Сарајево девет, Билећа и Сребреница 10, Требиње 12, те Мостар 15 степени Целзијусових.

