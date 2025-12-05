Logo
Празнично радно вријеме: Ево до када ће моћи радити кафићи у Бањалуци

АТВ

05.12.2025

12:48

0
Празнично радно вријеме: Ево до када ће моћи радити кафићи у Бањалуци

Баш као и претходних година, угоститељски објекти, осим оних у стамбеним зградама, од 15. децембра ове до 31. јануара 2026. године могу радити дуже у односу на прописано радно вријеме.

Сви угоститељски објекти на подручју града Бањалука, укључујући угоститељске објекте смјештене у стамбено-пословним објектима колективног становања (у складу са чланом 13. Одлуке), могу радити у неограниченом радном времену:

- 1. јануара 2026. године,

- 2. јануара 2026. године,

- 7.јануара 2026. године и

- 14. јануара 2026. године.

У остале дане наведеног периода, угоститељски објекти (искључиво угоститељски објекти смјештени ван стамбено-пословних објеката колективног становања) могу радити у радном времену дужем у односу на радно вријеме прописано Одлуком, и то:

Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће:

- од седам до један час, радним данима,

- од седам до два часа, викендом (петак и субота).

Угоститељски објекти којима је додијељен знак квалитета „златна кашика“:

- од седам до два часа, радним данима,

- од седам до три часа, викендом (петак и субота).

Ноћни клубови (диско-барови, диско-клубови/дискотеке и ноћни барови):

- од 19 до четири часа,

- од 19 до пет часова, викендом (петак и субота).

Салони за посебне прилике (свадбени салони и сл.):

- од седам до четири часа.

У наведеном периоду, угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним објектима колективног становања, раде у складу са радним временом прописаним Одлуком, и то од седам до 23 часа – радним данима и викендом (петак и субота).

Угоститељски објекти смјештени у стамбено-пословним објектима колективног становања, којима је додијељен знак квалитета „златна кашика“:

- од седам до 24 часа радним данима,

- од седам до један час викендом (петак и субота).

Овај закључак донесен је на захтјев Занатско-предузетничке коморе регије Бањалука, ради указане потребе за дужим радом угоститељских објеката, у вријеме трајања новогодишњих и других празника, на прелазу 2025. године у 2026. годину, навели су из Градске управе Бањалука.

Бањалука

radno vrijeme

