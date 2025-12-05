Становници Обилићева готово једногласно рекли "НЕ" новом Регулационом плану!

Извор:
Становници бањалучког насеља Обилићево упутили су отворено писмо у којем наводе да су готово једногласно одбацили нови Регулациони план.
"Преко 1.000 потписа становника Обилићева (Мејдана) потврђује да мјештани одлучно одбацују рјешења понуђена у Нацрту измјене дијела Регулационог плана.
Рекли смо:
НЕ – саобраћајници и паркинзима кроз једино преостало веће игралиште и зелену површину у насељу (да, добро сте прочитали, једино које опстаје након реализације свих досадашњих измјена планова).
НЕ – саобраћајници и паркинзима уз вртић „Невен“, којом се одузима двориште вртића, а преостала зелена површина припаја новом блоку зграда као тзв. „нови сквер“.
НЕ – уским улицама без тротоара и увођењу појачаног саобраћајног транзита кроз дворишта између зграда, чиме се директно угрожава безбједност пјешака, нарочито дјеце.
НЕ – бетонирању зелених површина које се у Плану третирају као “неизграђене” или “недовољно искориштене”, само да би се претвориле у саобраћајнице и паркинге, умјесто да се понуде дугорочно одржива и планска рјешења за хронични недостатак паркинга.
НЕ – изградњи која игнорише минимум од 12–15 м² зелене површине по становнику, како прописује Просторни план.
НЕ – изградњи која нарушава квалитет живота постојећих становника који ту остају да живе, умјесто да га унапређује.
НЕ – парчању нашег насеља и наше Бањалуке кроз фрагментиране измјене регулационих планова које се раде изоловано, без сагледавања цјелине, супротно принципу интегралног планирања. Тренутно је у изради још једна измјена Регулационог плана „Обилићево“, која се наставља тачно тамо гдје ова стаје. Зашто? (Ми, наравно, знамо зашто. И то цијелу ситуацију чини још гором.)
НЕ – изградњи која нуди само нове зграде, а не нуди: нова спортска игралишта, нове паркове, нове функционалне зелене површине, тргове, нове објекте од јавног значаја.
Јуче смо представницима Градске управе усмено изложили све примједбе, приједлоге и захтјеве, а данас смо их и званично предали у писаном облику, уз потписе станара.
Очекујемо да Град поступи одговорно и уважи став заједнице коју служи", наводе мјештани Обилићева.
