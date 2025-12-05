Logo
Large banner

Становници Обилићева готово једногласно рекли "НЕ" новом Регулационом плану!

Извор:

АТВ

05.12.2025

11:32

Коментари:

0
Становници Обилићева готово једногласно рекли "НЕ" новом Регулационом плану!

Становници бањалучког насеља Обилићево упутили су отворено писмо у којем наводе да су готово једногласно одбацили нови Регулациони план.

"Преко 1.000 потписа становника Обилићева (Мејдана) потврђује да мјештани одлучно одбацују рјешења понуђена у Нацрту измјене дијела Регулационог плана.

Рекли смо:

НЕ – саобраћајници и паркинзима кроз једино преостало веће игралиште и зелену површину у насељу (да, добро сте прочитали, једино које опстаје након реализације свих досадашњих измјена планова).

НЕ – саобраћајници и паркинзима уз вртић „Невен“, којом се одузима двориште вртића, а преостала зелена површина припаја новом блоку зграда као тзв. „нови сквер“.

НЕ – уским улицама без тротоара и увођењу појачаног саобраћајног транзита кроз дворишта између зграда, чиме се директно угрожава безбједност пјешака, нарочито дјеце.

НЕ – бетонирању зелених површина које се у Плану третирају као “неизграђене” или “недовољно искориштене”, само да би се претвориле у саобраћајнице и паркинге, умјесто да се понуде дугорочно одржива и планска рјешења за хронични недостатак паркинга.

НЕ – изградњи која игнорише минимум од 12–15 м² зелене површине по становнику, како прописује Просторни план.

НЕ – изградњи која нарушава квалитет живота постојећих становника који ту остају да живе, умјесто да га унапређује.

НЕ – парчању нашег насеља и наше Бањалуке кроз фрагментиране измјене регулационих планова које се раде изоловано, без сагледавања цјелине, супротно принципу интегралног планирања. Тренутно је у изради још једна измјена Регулационог плана „Обилићево“, која се наставља тачно тамо гдје ова стаје. Зашто? (Ми, наравно, знамо зашто. И то цијелу ситуацију чини још гором.)

НЕ – изградњи која нуди само нове зграде, а не нуди: нова спортска игралишта, нове паркове, нове функционалне зелене површине, тргове, нове објекте од јавног значаја.

Јуче смо представницима Градске управе усмено изложили све примједбе, приједлоге и захтјеве, а данас смо их и званично предали у писаном облику, уз потписе станара.

Очекујемо да Град поступи одговорно и уважи став заједнице коју служи", наводе мјештани Обилићева.

Подијели:

Тагови:

Obilićevo

Бањалука

regulacioni plan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Чесми

Хроника

Огласила се бањалучка полиција о тешкој несрећи

2 ч

0
Соколски дом

Бања Лука

Драма око Соколског дома у Бањалуци се наставља

17 ч

0
Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

Хроника

Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

23 ч

0
Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

Бања Лука

Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

1 д

0

Више из рубрике

Соколски дом

Бања Лука

Драма око Соколског дома у Бањалуци се наставља

17 ч

0
Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Бања Лука

Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

19 ч

1
Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

Бања Лука

Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

20 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Познато зашто је велики дио Бањалуке синоћ остао без струје

21 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

22

Пуцњава у Сарајеву, рањен Алмер Инајетовић

13

17

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

13

12

Пожар у Лопарама, једна особа погинула

13

10

Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

13

03

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner