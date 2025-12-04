Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

04.12.2025
14:18
Коментари:0
Желимиру Петковићу из Бањалуке, осумњиченом за силовање двадесетједногодишњакиње, одређен је једномјесечни притвор, речено је Срни у Основном суду у овом граду.
"Притвор се одређује због постојања основане сумње да је починио кривично дјело силовање, а овим рјешењем може трајати најдуже мјесец дана од дана и часа хапшења", навели су из Основног суда у Бањалуци.
Хроника
Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!
Мјера притвора је затражена због опасности да би осумњичени могао да омета кривични поступак утицајем на свједоке и да понови кривично дјело.
Против овог рјешења дозвољена је жалба Кривичном вијећу овог суда у року од 24 часа, од дана и часа пријема.
Хроника
Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио
Оштећена дјевојка је Полицијској управи Бањалука 20. новембра пријавила да ју је силовао непознати мушкарац.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
6 ч1
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму