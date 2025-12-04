Logo
Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

04.12.2025

14:18

Коментари:

0
Фото: Pexels

Желимиру Петковићу из Бањалуке, осумњиченом за силовање двадесетједногодишњакиње, одређен је једномјесечни притвор, речено је Срни у Основном суду у овом граду.

"Притвор се одређује због постојања основане сумње да је починио кривично дјело силовање, а овим рјешењем може трајати најдуже мјесец дана од дана и часа хапшења", навели су из Основног суда у Бањалуци.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

Мјера притвора је затражена због опасности да би осумњичени могао да омета кривични поступак утицајем на свједоке и да понови кривично дјело.

Против овог рјешења дозвољена је жалба Кривичном вијећу овог суда у року од 24 часа, од дана и часа пријема.

Zmaj

Хроника

Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Оштећена дјевојка је Полицијској управи Бањалука 20. новембра пријавила да ју је силовао непознати мушкарац.

Желимир Петковић

Силовање

