Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Извор:

Провјерено.инфо

04.12.2025

14:06

Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова, ухапшен је јутрос у Шипову, потврђено је за портал Провјерено из полиције.

Како је речено за овај портал, Змај од Шипова је јутрос око 9.30 заустављен током редовне контроле. Он је одбио да да документе, а након чега је побјегао са лица мјеста.

Полицијски службеници су га сустигли код породичне куће, након чега је почео да им пријети и да их вријеђа.

Граховац је потом ухапшен, а о свему је обавијештен дежурни тужилац.

Против њега ће бити поднијет приједлог за покретање прекршајног поступка.

Илија Граховац

Змај од Шипова

