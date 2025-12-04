Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Извор:
04.12.2025
Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова, ухапшен је јутрос у Шипову, потврђено је за портал Провјерено из полиције.
Како је речено за овај портал, Змај од Шипова је јутрос око 9.30 заустављен током редовне контроле. Он је одбио да да документе, а након чега је побјегао са лица мјеста.
Полицијски службеници су га сустигли код породичне куће, након чега је почео да им пријети и да их вријеђа.
Граховац је потом ухапшен, а о свему је обавијештен дежурни тужилац.
Против њега ће бити поднијет приједлог за покретање прекршајног поступка.
