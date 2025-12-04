Поднесена пријава против два полицајца због сумње у пропусте када је претучена Нивес Арнаутовић

Извор:
Адвокат Амер Хомарац, у својству пуномоћника оштећене Нивес Арнаутовић, поднио је пријаву Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево против два полицијска службеника ПУ Центар због наводних озбиљних пропуста у поступању током интервенције на пријаву насиља, а која се догодила 28. новембра 2025. године.
Осумњиченом за кривично дјело "насиље у породици" Исмету Поробићу је одређен једномјесечни притвор.
"У пријави је наведено да су полицијски службеници око 23:30 сати стигли на лице мјеста, након пријаве насиља над мојом клијентицом. По доласку су затекли Нивес Арнаутовић са видљивим повредама, обилним траговима крви на лицу, тијелу и одјећи, те њеним јасним и недвосмисленим позивом за помоћ", навео је адвокат Хоморац.
Наводи да је у тренутку када су полицијски службеници покушали ући у стан, осумњичени Исмет Поробић насилно одгурнуо жртву, спрјечавао службенике у уласку, уносио им се у лице, нагуравао их и упућивао им пријетње.
"Упркос томе, полицијски службеници нису примијенили нити једну од законом прописаних заштитних и репресивних мјера - нису лишили слободе осумњиченог, нису позвали хитну помоћ, нису ушли у стан ради осигуравања жртве, нити су предузели хитне радње које су обавезни провести у оваквим ситуацијама", додао је.
Адвокат каже да посебно забрињава чињеница да је један од полицијских службеника ситуацију покушао ријешити вербалним умиривањем осумњиченог, истичући познанство са истим.
"Након такве комуникације, напустили су лице мјеста, иако су их и жртва и сусјед упозоравали на висок ниво опасности. Напуштањем лица мјеста без икакве заштите жртве, омогућено је да се насиље над Нивес Арнаутовић настави све до раних јутарњих сати, када је успјела побјећи", истиче Хомарац.
Адвокат истиче да овај случај представља озбиљан професионални и системски пропуст.
"Полицијски службеници имају јасну законску обавезу да жртву одмах заштите, осигурају лице мјеста, уклоне починитеља и обавезно позову медицинску помоћ. Ниједна од тих радњи тада није проведена. Пријава је поднесена с циљем да се утврди одговорност полицијских службеника и да се спријечи да непоступање или поступање супротно закону поново доведе у ситуацију у којој би жртве насиља остале без адекватне заштите. Овакви пропусти не само да нарушавају повјерење грађана у институције, него имају посљедице, а све чешће и трагичне посљедице. У име своје клијентице, очекујем хитно дјеловање надлежних органа како би се осигурало да закони ове државе штите све жртве једнако, без изузетака и без утицаја приватно познаничких веза", додао је.
Адвокат Хоморац се захвалио тиму Фондације локалне демократије и Сигурне куће, Заводу хитне медицинске помоћи, КУМ-у, МУП-у Кантона Сарајево и Тужилаштву Кантона Сарајево, на професионалном приступу и пруженој помоћи Нивес Арнаутовић.
Подсјетимо, одређен је једномјесечни притвор Исмету Поробићу који је претукао Нивес Арнаутовић.
Наводе да се Поробић сумњичи да је починио кривично дјело "Насиље у породици", а притвор може трајати до 1. јануара 2026. године или до нове одлуке Суда.
Притвор му је одређен због постојања опасности од бјекства и понављања кривичног дјела.
