Logo
Large banner

Угризао комшију па му поломио стопало

Извор:

АТВ

02.12.2025

17:05

Коментари:

0
Угризао комшију па му поломио стопало
Фото: Pexels

Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло је оптужницу против З. Д. за кривично дјело тешке тјелесне повреде, а судија Општинског суда у Зеници потврдио ју је 28. новембра 2025. године.

Према наводима из оптужнице, сукоб се догодио 21. јула 2025. око 12:30 сати испред продавнице у Зеници, када је С. Р. пришао З. Д. и приговорио му због, како је рекао, “трауме коју је претходне ноћи изазвао њему и дјетету”. Вербална препирка убрзо је ескалирала.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Настављено суђење за убиство Ане Волш

Оптужени је тада, наводи Тужилаштво, изговорио пријетњу:

“Ајде бјежи тамо, немој да вас побијем".

Након тога је зграбио С. Р. за руке и ударио га песницом у лијеву страну лица.

Када се оштећени покушао одбранити, З. Д. га је угризао за подлактицу и потом покушао побјећи. С. Р. га је убрзо сустигао, али је, према оптужници, напад поново настављен – З. Д. га је ногом ударио у предјелу лијеве ноге, при чему је био свјестан да му може нанијети озбиљне повреде.

vedrana rudan screenshot youtube

Сцена

Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала

Оштећени је том приликом задобио прелом пете доножне кости, огуљотине лица, угризну рану десне подлактице и више повреда на рукама, што је укупно оквалификовано као тешка тјелесна повреда.

Оптужени З. Д. раније није осуђиван, а судски поступак биће настављен пред надлежним судом.

Подијели:

Тагови:

Насиље

Туча

sukob

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ

Градови и општине

Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ

7 ч

1
Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

Бања Лука

Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

7 ч

0
Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

Економија

Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

7 ч

0
Огласио се НИС: Обустављамо рад

Србија

Огласио се НИС: Обустављамо рад

7 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

У стану откривена опрема за фалсификовање докумената

7 ч

0
Ирена Карић

Хроника

Ирена Карић убила супруга који је малтретирао: Ево колику казну је добила

7 ч

0
Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

Хроника

Желимир Петковић осумњичен за силовање у Бањалуци!

9 ч

4
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин ухапшен због силовања дјевојке!

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner