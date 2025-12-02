Угризао комшију па му поломио стопало

Извор:
АТВ
02.12.2025
17:05
Коментари:0
Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло је оптужницу против З. Д. за кривично дјело тешке тјелесне повреде, а судија Општинског суда у Зеници потврдио ју је 28. новембра 2025. године.
Према наводима из оптужнице, сукоб се догодио 21. јула 2025. око 12:30 сати испред продавнице у Зеници, када је С. Р. пришао З. Д. и приговорио му због, како је рекао, “трауме коју је претходне ноћи изазвао њему и дјетету”. Вербална препирка убрзо је ескалирала.
Свијет
Настављено суђење за убиство Ане Волш
Оптужени је тада, наводи Тужилаштво, изговорио пријетњу:
“Ајде бјежи тамо, немој да вас побијем".
Након тога је зграбио С. Р. за руке и ударио га песницом у лијеву страну лица.
Када се оштећени покушао одбранити, З. Д. га је угризао за подлактицу и потом покушао побјећи. С. Р. га је убрзо сустигао, али је, према оптужници, напад поново настављен – З. Д. га је ногом ударио у предјелу лијеве ноге, при чему је био свјестан да му може нанијети озбиљне повреде.
Сцена
Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала
Оштећени је том приликом задобио прелом пете доножне кости, огуљотине лица, угризну рану десне подлактице и више повреда на рукама, што је укупно оквалификовано као тешка тјелесна повреда.
Оптужени З. Д. раније није осуђиван, а судски поступак биће настављен пред надлежним судом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму