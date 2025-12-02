Бањалучанин ухапшен због силовања дјевојке!

Извор:
АТВ
02.12.2025
13:47
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је Ж.П. из Бањалуке због сумње да је силовао дјевојку.
У ПУ Бањалука наводе да је дјевојка 20. новембра пријавила да је силована од стране њој непознатог мушкарца.
”Предузимањем низа оперативних мјера и радњи утврђено је да се Ж.П. може довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела. У току је криминалистичка обрада лица, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саопштила је ПУ Бањалука.
Након завршене криминалистичке обраде осумњичени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
