Хапшење у Требињу: Мушкарац осумњичен за обљубу више малољетне дјеце

Извор:
АТВ
02.12.2025
13:35
Коментари:0
У Требињу је ухапшен Б.Д. (71) због сумње да је извршио обљубу над више малољетних лица млађих од петнаест година.
"По налогу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Требињу слободе је лишено лице Б.Д. (1954) из Требиња због сумње да је у периоду 2024-2025. година извршио обљубу над више малољетних лица млађих од петнаест година", наводе из Окружног јавног тужилаштва у Требињу.
Њега су ухапсили полицијски службеници Полицијске управе Требиње и над њим се врши криминалистичко-техничка обрада, након чега ће бити предат Окружном јавном тужилаштву у Требињу.
"Окружном јавном тужилаштву у Требињу, јуче 1.децембра поднесена је кривична пријава против Б.Д. због сумње да је починио кривично дјело Обљуба над дјететом млађим од петнаест година из члана 172. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске. Осим наведеног кривичног дјела пријављеном се ставља на терет и кривично дјело Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја из члана 361. став 2. истог Законика, обзиром да је приликом претреса куће и просторија које користи пронађена одређена количина оружја и муниције", наводе из ОЈТ и додају:
"Због заштите малољетних лица и дјеце у кривичном поступку Тужилаштво не може саопштавати више детаља везано за извршење овог кривичног дјела."
