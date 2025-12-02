Logo
Large banner

Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Извор:

Телеграф

02.12.2025

08:43

Коментари:

0
Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Стравична саобраћајна несрећа догодила се синоћ у Новом Саду, а епилог трагедије је један људски живот и три тешко повријеђене особе.

Возач таксија стар 53 године преминуо је од посљедица задобијених повреда у болници.

У несрећи су тешко повријеђене и двије дјевојке. Једна дјевојка (24) налази се у критичном здравственом стању и љекари се боре за њен живот због повреда опасних по живот. Друга дјевојка је такође задобила тешке повреде и збринута је на Одјељењу хирургије Ургентног центра.

hitna pomoc

Хроника

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Узрок несреће и хапшење возача

Несрећу је изазвао 25-годишњи возач аутомобила марке BMW београдске регистрације.

Према првим информацијама, он је на раскрсници изгубио контролу и прешао у супротну траку, гдје је директно ударио у такси возило.

Возач BMW-а је одмах након несреће ухапшен и спроведен у притвор, а терети се за изазивање тешке саобраћајне несреће са смртним исходом, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

удес

Нови Сад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе

Свијет

Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе

7 ч

2
Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

Свијет

Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

7 ч

0
У току акција "Арија", ухапшено више особа

Хроника

У току акција "Арија", ухапшено више особа

7 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

7 ч

0

Више из рубрике

У току акција "Арија", ухапшено више особа

Хроника

У току акција "Арија", ухапшено више особа

7 ч

0
Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Хроника

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

16 ч

0
Тијело у фази распадања пронађено код жељезничке станице

Хроника

Тијело у фази распадања пронађено код жељезничке станице

19 ч

0
Аутомобил се закуцао у камион, једна особа погинула

Хроника

Аутомобил се закуцао у камион, једна особа погинула

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner