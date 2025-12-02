Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Извор:
Телеграф
02.12.2025
08:43
Стравична саобраћајна несрећа догодила се синоћ у Новом Саду, а епилог трагедије је један људски живот и три тешко повријеђене особе.
Возач таксија стар 53 године преминуо је од посљедица задобијених повреда у болници.
У несрећи су тешко повријеђене и двије дјевојке. Једна дјевојка (24) налази се у критичном здравственом стању и љекари се боре за њен живот због повреда опасних по живот. Друга дјевојка је такође задобила тешке повреде и збринута је на Одјељењу хирургије Ургентног центра.
Несрећу је изазвао 25-годишњи возач аутомобила марке BMW београдске регистрације.
Према првим информацијама, он је на раскрсници изгубио контролу и прешао у супротну траку, гдје је директно ударио у такси возило.
Возач BMW-а је одмах након несреће ухапшен и спроведен у притвор, а терети се за изазивање тешке саобраћајне несреће са смртним исходом, пише Телеграф.
