Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Извор:

Крстарица

12.01.2026

16:44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Василица се често шара са три увезане трске или са три дренове гранчице увезане црвеним концем које представљају Свето тројство

Као што се за Божић прави чесница, за Мали Божић се прави посебан хљеб – Василица (назван по празнику Светог Василија Великог ), познат, већ у зависности од краја, и као – васуљица, масленица, папуљица, груваница, бараница, папреница…

Колач се често шара са три увезане трске или са три дренове гранчице увезане црвеним концем које представљају Свето тројство. Исто као чесница, породица за трпезом на данашњи празник треба да изломи и подијели овај обредни хљеб који симболизује заједништво, слогу и љубав. У њу се не ставља новчић, а у неким крајевима василица се дијели и са првим комшијама како би међу њима владала слога и мир.

Као и за чесницу, и за Василицу постоје различити рецепти. У неким крајевима меси се проја, у некима погача, а постоје и слатке варијанте, преноси Историјски забавник.

Слично, неки Василицу пуне сиром (да би година била богата), а други премазују медом (да година буде слатка и весела).

Ево једног рецепта:

Састојци:

20 грама квасца

1/2 кафене кашичице шећера

1 kg брашна

1 кашичица соли

500 ml топле воде

50 ml уља

Припрема:

Ставите квасац да надође са пола кашичице шећера и брашна у мало воде. Помијешајте брашно, додајте со, квасац, вод и месите док не добијете лепо и еластично тијесто које се не лијепи за руке. Оставити тијесто да нарасте – око пола сата, отприлике да нарасте за дебљину два прста.

Премијесите тијесто. Избодите виљушком површину. Оставите Василицу да се одмара око 30 минута. Пеците на 220 степени око 40 минута, смањите на 160 и пеците још око 20 минута, преноси Крстарица.

