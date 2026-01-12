Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа

Извор:
Телеграф
12.01.2026
10:47

Загађење ваздуха је постало наша свакодневица. Чак 90% свјетске популације удише ваздух који не задовољава стандарде Свјетске здравствене организације. Док чекамо системска рјешења и ветар да "прочисти" град, често се осјећамо беспомоћно.
Међутим, нова студија доноси трачак наде и враћа контролу у наше руке. Научници су открили да једноставна промјена у исхрани може значајно помоћи вашим плућима да се изборе са токсичним честицама из ваздуха. Рјешење није у скупим пречишћивачима, већ на тањиру.
Истраживачи са Универзитета у Лестеру анализирали су податке од чак 200.000 људи. Циљ је био да виде како исхрана утиче на функцију плућа у условима високог загађења (посебно изложености финим ПМ честицама из издувних гасова и фабрика).
Људи који једу биљну храну богату нутријентима имају бољу функцију плућа, без обзира на то колико је ваздух загађен. Посебно се издвојила једна група - жене које су јеле више воћа. Код њих је забиљежено знатно мање оштећење плућа усљед загађења у поређењу са онима које су воће јеле ријетко.
Ауторка студије, објашњава да фине честице из ваздуха изазивају оксидативни стрес и упале у плућима. Воће је природно богато антиоксидансима и антиинфламаторним једињењима. Када их унесете у организам, они дјелују тако што гасе упале које загађење изазива и штитећи ткиво плућа од пропадања.
Занимљиво је да је овај "заштитни ефекат" био мање видљив код мушкараца, али научници имају једноставно објашњење: мушкарци у просјеку једу знатно мање воћа од жена, па нису ни унели довољно "заштитника" да би се ефекат приметио.
Колико воћа је потребно? Студија је показала да су највећи бенефит имале жене које су конзумирале 4 или више порција воћа дневно. То не мора бити компликовано: једна јабука за ужину, банана у овсеној каши, шака боровница и једна поморанџа и већ сте испунили квоту.
Загађење је и даље опасно и изазива ризик од астме, рака и срчаних болести. Исхрана је алат за ублажавање штете, а не замјена за чист ваздух. Ако живите у урбаној средини, посматрајте воће не само као ужину, већ као неопходан додатак вашем имуном систему.
(Телеграф)
