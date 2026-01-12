Logo
Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа

Телеграф

12.01.2026

10:47

Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа
Загађење ваздуха је постало наша свакодневица. Чак 90% свјетске популације удише ваздух који не задовољава стандарде Свјетске здравствене организације. Док чекамо системска рјешења и ветар да "прочисти" град, често се осјећамо беспомоћно.

Међутим, нова студија доноси трачак наде и враћа контролу у наше руке. Научници су открили да једноставна промјена у исхрани може значајно помоћи вашим плућима да се изборе са токсичним честицама из ваздуха. Рјешење није у скупим пречишћивачима, већ на тањиру.

Шта је откривено?

Истраживачи са Универзитета у Лестеру анализирали су податке од чак 200.000 људи. Циљ је био да виде како исхрана утиче на функцију плућа у условима високог загађења (посебно изложености финим ПМ честицама из издувних гасова и фабрика).

вјештачка интелигенција мозак анализа

Наука и технологија

Мозак брзо стари у ова три кључна доба

Људи који једу биљну храну богату нутријентима имају бољу функцију плућа, без обзира на то колико је ваздух загађен. Посебно се издвојила једна група - жене које су јеле више воћа. Код њих је забиљежено знатно мање оштећење плућа усљед загађења у поређењу са онима које су воће јеле ријетко.

Тајна је у антиоксидансима

Ауторка студије, објашњава да фине честице из ваздуха изазивају оксидативни стрес и упале у плућима. Воће је природно богато антиоксидансима и антиинфламаторним једињењима. Када их унесете у организам, они дјелују тако што гасе упале које загађење изазива и штитећи ткиво плућа од пропадања.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Економија

Није вам потребна факултетска диплома: Ово је списак 9 најплаћенијих послова

Занимљиво је да је овај "заштитни ефекат" био мање видљив код мушкараца, али научници имају једноставно објашњење: мушкарци у просјеку једу знатно мање воћа од жена, па нису ни унели довољно "заштитника" да би се ефекат приметио.

Магични број: 4 порције дневно

Колико воћа је потребно? Студија је показала да су највећи бенефит имале жене које су конзумирале 4 или више порција воћа дневно. То не мора бити компликовано: једна јабука за ужину, банана у овсеној каши, шака боровница и једна поморанџа и већ сте испунили квоту.

радијатор гријање

Градови и општине

Бијељина јутрос на -7 без гријања

Загађење је и даље опасно и изазива ризик од астме, рака и срчаних болести. Исхрана је алат за ублажавање штете, а не замјена за чист ваздух. Ако живите у урбаној средини, посматрајте воће не само као ужину, већ као неопходан додатак вашем имуном систему.

(Телеграф)

