Мозак брзо стари у ова три кључна доба

Когнитивни пад је природни дио старења који почиње да се увлачи већ у четрдесетим годинама. До средине педесетих година уобичајено је да се нађете како стојите усред собе питајући се зашто сте уопште дошли овдје.
Иако су такви пропусти у памћењу уобичајени, нова кинеска студија је открила да постоје три кључна узраста у којима когнитивни пад постаје израженији код свих нас, пише Телеграф .
Ови оштри скокови, примећени у доби од 57, 70 и 78 година, знатно су већи код неких људи, а разлог је једноставан: начин живота, извјештава часопис Nature Aging. Студија је мјерила нивое 13 протеина у мозгу повезаних са убрзаним старењем и неуродегенеративним болестима. Занимљиво је да су ови скокови у опадању повезани са великим животним промјенама, од хормонских падова у средњим годинама до ефеката пензионисања.
Кључне старосне групе
Међутим, то не значи да је њихов утицај ван наше контроле. Професорка Барбара Џ. Сахакијан са Универзитета у Кембриџу и коауторка књиге „Brain Boost“ објашњава студију: „Ове кључне старосне доби у студији су када почињемо да видимо значајне промјене у мозгу.“
Са 57 година је битно колико смо добро управљали физичким промјенама које долазе са средњим годинама и менопаузом; са 70 година је битно колико смо добро одржавали стимулацију мозга у периоду прије и послије пензионисања, а са 78 година је битно колико смо добро одржавали стимулацију мозга у периоду прије и послије пензионисања, а са 78 година је битно колико смо изградили оних „когнитивних резерви“ које смо изградили изазивајући себе да радимо тешке ствари.
„Баш као што контролишемо свој холестерол много прије него што изазове срчани удар, усвајањем промјена начина живота најмање 10 година прије ових врхова описаних у студији, можемо променити своју будућност. То је кључна порука“, додаје Сахакијан. Укратко, за здравље мозга, морамо дјеловати сада и планирати унапријед.
57 година и повећање тјелесне тежине у средњим годинама
До 57. године, мозак се смањује, процес који почиње већ у тридесетим годинама. Смањење запремине мозга тада постаје очигледно због смањења бијеле масе - мреже нервних влакана која омогућава комуникацију између различитих региона мозга. Једноставно речено, ваш „широкопојасни интернет“ се успорава.
Овај природни пад додатно погоршава повећање тјелесне тежине у средњим годинама. Др Сабин Донаи, љекар специјализована за дуговјечност, каже да прекомјерна тежина утиче на функцију мозга на више начина. „Повезана је са смањеним протоком крви, што заузврат смањује хранљиве материје и есенцијалне масти које су мозгу потребне, и накупљањем отпадних производа који се не елиминишу.“
Тјелесна маст је такође запаљенска. Гојазност је повезана са оксидативним стресом, тим нестабилним атомима кисеоника који оштећују ћелије, укључујући неуроне.“ Недавна истраживања такође сугеришу да висок холестерол може повећати ризик од деменције, па је важно пратити га редовним прегледима.
Шта да се ради?
Студије показују да вјежбање изузетно дјелује неуропротективно, повећавајући величину хипокампуса и побољшавајући памћење. Професор Сахакијан савјетује: „Вријеме је да почнете и наставите са вјежбањем, које има многе користи, укључујући густину костију и спријечавање депресије.“
„Подаци показују да је свака вјежба која мало повећава ваш пулс боља од седентарног начина живота. Дакле, најбољи режим вјежбања је онај кога се можете придржавати.“ Др Донај нас подстиче да свакодневним задацима приступамо са више ентузијазма.
„У свој дан укључујем много активности. Ходам по покретним степеницама. Не користи руке када устајеш. Одгурни столицу и устани без употребе руку. Не говори: 'Подигни то за мене', реци: 'Могу да подигнем ту кутију, могу да се сагнем'. Док обављаш своје свакодневне задатке, буди свјестан активности које оптерећују твоје мишиће. Укратко, не престај да се крећеш.“
Она такође препоручује праћење шећера у крви, холестерола и односа струка и кукова, као и проверу хормона. „Увијек кажем, престаните са ХРТ (хормонском терапијом замене) оног дана када желите да остарите. Постоје опсежне студије које подржавају ХРТ као когнитивно-заштитни фактор.“ Она закључује: „Наши избори начина живота чине 90 процената и ризика и
Седамдесете и „ефекат пензионисања“
У 70. години живота, тау протеин, најпознатији од 13 протеина повезаних са когнитивним опадањем, почиње да се акумулира. Мождана кора се тањи, што доводи до смањења синаптичких веза у областима за размишљање и учење. Фронтални режњеви и хипокампус, кључни за више когнитивне функције, такође се смањују.
У деценији која претходи седамдесетим годинама, неуронски путеви почињу да пате од смањеног нивоа стимулације. „То је ефекат пензионисања“, каже професорка Сахакијан. „Око 60. године, људи се мало опусте, можда избјегавају изазовне и тешке ствари и почињу да се ослањају на искуство.“ То је, каже она, лоша идеја, јер научни докази подржавају изреку „користи или ћеш изгубити“.
Озбиљни фактори ризика
Др Донај савјетује фокусирање на активности које развијају мозак. „Не задовољавајте се судокуом и укрштеницама; заиста изазовите свој мозак. Плес у балској дворани, учење језика, стони тенис.“ Изградња когнитивне резерве – отпорности мозга на опадање – може значајно одложити почетак неуродегенерације.
Студија из 2022. године открила је да чак и људи који развију високу когнитивну резерву до 69. године могу смањити вјероватноћу опадања памћења, чак и ако су имали ниже когнитивне способности у дјетињству. Професор Сахакијан истиче да је овај период кључан за рјешавање озбиљних фактора ризика за деменцију: усамљености и социјалне изолације, који могу повећати ризик за 30, односно 60 процената.
„Једна студија је открила да се пет од 13 протеина повезаних са старењем мозга повећава као одговор на усамљеност.“ Дружење и стимулација су кључни, чак и ако је то уз пиће у пабу. „Много директног друштвеног контакта је изузетно добро за старије људе“, каже она.
78. година и исцрпљивање резерви
У овом узрасту, запремина мозга и проток крви се додатно смањују. Протеини повезани са упалом се акумулирају, а когнитивне резерве које сте изградили током живота почињу да се троше. Др Донај савјетује да стално радимо на смањењу упале.
„То значи здраву исхрану, вјежбање, опуштање и избјегавање шећера и превише стреса. Хронични стрес смањује енергију доступну за есенцијалне функције поправке и раста.“ Он такође упозорава на токсине из животне средине, као што је микропластика у амбалажи за храну и пиће.
„Наши путеви детоксикације су невјероватно ефикасни, али су једноставно преплављени бројем различитих хемикалија у толико наших свакодневних производа“, каже Донаи.
Упркос свему, др Донаи остаје оптимистичан: „Све у вези са нашим мозгом усмјерено је ка борби за опстанак. Ако подржавамо своја тијела добром храном, останемо физички активни и обезбиједимо адекватан сан, не морамо да прихватимо биолошки пад који повезујемо са старењем.“
