Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

Током протекле ноћи Земљу је погодила друга магнетна олуја у јануару, праћена максимално јаком поларном свјетлошћу, према подацима Лабораторије за соларну астрономију Института за истраживање свемира (ИКИ) Руске академије наука.
"Друга магнетна олуја 2026. године догодила се синоћ и пратила ју је неочекивано јака Аурора бореалис, чија је доња граница на неким мјестима достизала географске ширине од приближно 50 степени. Аурора је достигла врхунац између 1.00 и 3.00 сата послије поноћи по московском времену и достигла је максимални интензитет од 10", саопштио је Институт за истраживање свемира Руске академије наука, преноси агенција РИА Новости.
На 50 степени сјеверне географске ширине налазе се дијелови Њемачке, Пољске, Француске, Велике Британије, као и Белгија, Холандија, централна Европа, затим Русија и Кина, Казахстан и Монголија у Азији.
Научници су додали да је олуја била реакција на долазак плазма облака ка Земљи, који је избачен током једне од слабих експлозија на Сунцу, које су се догодиле у посљедњих неколико дана.
