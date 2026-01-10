Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

Ако сте једна од оних особа које „жале“ због старих топломјера са живом и ако вам дигитални увијек показује нижу температуру него што очекујете, проблем можда није у термометру већ у начину на који га користите. Љекари откривају једноставна правила која праве велику разлику у тачности мјерења .

Дигитални термометри су годинама стандард у апотекама и домаћинствима, али многи им и даље не вјерују јер дјелују непоуздано . Уобичајена жалба је да показују ниже температуре и да резултати не одговарају старим топломјерима са живом. Међутим, стручњаци објашњавају да је у већини случајева узрок таквих очитавања погрешан начин коришћења дигиталног топломјера.

Већина дигиталних модела има сензор који је повезан са унутрашњом плочом танким металним проводницима. Дио топлоте се одводи кроз њих, па се уређај може мало охладити током мјерења. Ако термометар додирује тијело само врхом , не загријава се равномјерно, што утиче на коначни резултат.

Тенис Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

„Када мјерите температуру, поставите дигитални термометар близу тијела и чврсто га држите руком. На овај начин се загријава цијели уређај , а не само дио са сензором . Што је загријавање равномјерније, то је очитавање температуре прецизније“, објашњавају стручњаци. Мјерење се увијек врши на голој кожи , јер тканина, чак и танка мајица или пиџама, може утицати на резултат и показати ниже вриједности.

Прије него што укључите топломјер, корисно је да га држите у руци или испод пазуха неколико минута . Током овог времена, кућиште се прилагођава температури вашег тијела . „Када почнете са мјерењем, уређај ради стабилније и даје поузданије резултате, уз мању потрошњу батерије“, додају љекари. Овај мали корак се често прескаче, а прави велику разлику у свакодневној употреби.

Најважније правило за тачан резултат

Звучни сигнал не значи да је мјерење завршено . Он само означава тренутак када су прикупљени први подаци . „Да би очитавање температуре било тачно, топломјер треба оставити на истом мјесту још неколико минута “, наглашавају стручњаци.

Тек након овог додатног времена уређај региструје стварну тјелесну температуру , а не привремену вриједност са површине коже.

Занимљивости "Била сам у вези са духом": Марија из Србије ушла у везу са дечком из Њемачке, сада има трауме

Када се термометар користи на овај начин, разлика у односу на живу постаје готово непримјетна . Уобичајено одступање од пола степена нестаје , а мјерење постаје поуздано, тако да ћете коначно прихватити топломјер без живе .

Умјесто да више пута провјеравате температуру или посежете за старим стакленим термометром, довољно је правилно користити дигитални. Неколико малих навика може потпуно променити утисак о уређају који већ имате код куће.

(дневно)