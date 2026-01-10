Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

Извор:
Телеграф
10.01.2026
10:06
Предсједник Италијанског тениског савеза, Анђело Бинаги, поново је покренуо иницијативу да Италија у будућности добије пети Гренд слем турнир, који би се играо у Риму.
Бинаги сматра да би даљи развој могао да отвори врата организацији новог Гренд слема у престоници Италије, гдје се већ игра Мастерс турнир.
- Гренд слем у Италији биће могућ када држава препозна и уложи у пуни потенцијал тениса. Министар економије Ђорђети ми је рекао да га на глобалним финансијским скуповима, прије него што га и поздраве, честитају због Синера и италијанског тениса - изјавио је Бинаги за лист Коријере.
Италија је посљедњих година израсла у једну од водећих тениских сила. Земља већ организује завршни АТП турнир, Дејвис куп финале, заједнички АТП и WTA турнир из серије 1000 у Риму, као и низ мањих међународних такмичења.
Посебан замах италијанском тенису дали су резултати играча. Јаник Синер је стигао до првог мјеста на АТП листи и освојио четири гренд слем титуле, док је Јасмин Паолини, тренутно осма тенисерка свијета, два пута играла у финалима највећих турнира. Италија има осморицу тенисера међу 100 најбољих на свијету, а значајне успјехе биљеже и у дублу, захваљујући Паолини, Сари Ерани, Андреи Вавасорију и Симонеу Болелију.
У међувремену, свјетске тениске организације све више сарађују са Саудијском Арабијом, чији је државни инвестициони фонд успоставио партнерства са АТП и WTA. Ријад је домаћин завршног WTA турнира, док је АТП најавио да ће од 2028. године у Саудијској Арабији организовати и турнир из серије Мастерс 1000.
Ипак, у Италији вјерују да би уз подршку државе и наставак спортских успјеха Рим у будућности могао да се наметне као домаћин историјског, петог Гренд слем турнира.
(Телеграф)
