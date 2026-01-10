Logo
Large banner

Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

Извор:

Телеграф

10.01.2026

10:06

Коментари:

0
Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

Предсједник Италијанског тениског савеза, Анђело Бинаги, поново је покренуо иницијативу да Италија у будућности добије пети Гренд слем турнир, који би се играо у Риму.

Бинаги сматра да би даљи развој могао да отвори врата организацији новог Гренд слема у престоници Италије, гдје се већ игра Мастерс турнир.

- Гренд слем у Италији биће могућ када држава препозна и уложи у пуни потенцијал тениса. Министар економије Ђорђети ми је рекао да га на глобалним финансијским скуповима, прије него што га и поздраве, честитају због Синера и италијанског тениса - изјавио је Бинаги за лист Коријере.

tten

Тенис

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

Италија је посљедњих година израсла у једну од водећих тениских сила. Земља већ организује завршни АТП турнир, Дејвис куп финале, заједнички АТП и WTA турнир из серије 1000 у Риму, као и низ мањих међународних такмичења.

Посебан замах италијанском тенису дали су резултати играча. Јаник Синер је стигао до првог мјеста на АТП листи и освојио четири гренд слем титуле, док је Јасмин Паолини, тренутно осма тенисерка свијета, два пута играла у финалима највећих турнира. Италија има осморицу тенисера међу 100 најбољих на свијету, а значајне успјехе биљеже и у дублу, захваљујући Паолини, Сари Ерани, Андреи Вавасорију и Симонеу Болелију.

Тениски рекет

Тенис

Невјероватно! Тенисерка није знала ни са које стране треба да сервира

У међувремену, свјетске тениске организације све више сарађују са Саудијском Арабијом, чији је државни инвестициони фонд успоставио партнерства са АТП и WTA. Ријад је домаћин завршног WTA турнира, док је АТП најавио да ће од 2028. године у Саудијској Арабији организовати и турнир из серије Мастерс 1000.

Ипак, у Италији вјерују да би уз подршку државе и наставак спортских успјеха Рим у будућности могао да се наметне као домаћин историјског, петог Гренд слем турнира.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

tenis

Grend slem

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драматично: Особа пропала у подрум са висине од око пет метара

Србија

Драматично: Особа пропала у подрум са висине од око пет метара

3 ч

0
'Умјетност злочина': Убиства и трагови иза платна

Емисије

'Умјетност злочина': Убиства и трагови иза платна

3 ч

0
Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

Република Српска

Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

3 ч

2
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Свијет

ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

4 ч

0

Више из рубрике

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

Тенис

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

15 ч

0
Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Тенис

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

20 ч

2
Сабаленка: Пропустићу неколико турнира

Тенис

Сабаленка: Пропустићу неколико турнира

1 д

0
Тениски рекет

Тенис

Невјероватно! Тенисерка није знала ни са које стране треба да сервира

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

13

37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

13

33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

13

19

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

13

03

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner