Сабаленка: Пропустићу неколико турнира

Најбоља тенисерка свијета Бјелорускиња Арина Сабаленка изјавила је да ове сезоне планира да не игра на неким турнирима како би заштитила своје тијело.
Према правилима Женске тениске асоцијације (WTA), најбоље играчице морају у сезони да одиграју сва четири гренд слем турнира, десет из серије 1.000 и шест из серије 500.
Тенисерке могу да буду кажњене новчано или одузимањем бодова ако неоправдано пропусте неки турнир.
Сабаленка је прошле године одиграла само три турнира из серије 500 и то у Бризбејну, Штутгарту и Берлину.
"Сезона је дефинитивно луда и видите колико се играчица повређује... Прескочићу неколико турнира како бих заштитила своје тијело јер сам се много мучила прошле сезоне", рекла је Сабаленка послије побједе против Румунке Соране Кирстее на турниру у Бризбејну.
"Неке од турнира сам играла потпуно болесна или сам била заиста исцрпљена. Ове сезоне ћемо покушати да се мало боље организујемо, иако знам да ће ме казнити на крају", додала је најбоља тенисерка свијета.
