Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

Најбољи тенисер свих времена - Новак Ђоковић, наставља да помјера границе у тенису, али и читавом спорту, а почетком недјеље стигла је нова статистичка референца која ће Србина окарактерисати као “ГОАТ”, по ко зна који пут.
Новак Ђоковић је стигао до 1000-те узастопне недјеље у ТОП 40 на АТП листи, што није пошло за руком ни Роџеру Федереру ни Рафаелу Надалу.
Тако је Србин исписао још једну страницу историје.
Новак Ђоковић има циљ да ове сезоне освоји 25. Грен слем, иако је рекордер са 24 и даље настоји да помјера границе, поред тога што ће овог пролећа напунити 39 година.
Српски тенисер је одлучио да одустане од првог турнира у сезони који је требало према плану да игра у Аделејду, те ће му ватрено крштење у 2026. години бити Аустралијан опен, његов најбољи адут за постизање жељеног циља, преноси Телеграф.
Имаће и повластице у виду тога што као четврти тенисер свијета неће моћи да се састане са Јаником Синером и Карлосом Алкаразом до полуфинала, што је био случај прошле године, када је био изван водеће четворке.
