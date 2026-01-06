Logo
Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

Извор:

Телеграф

06.01.2026

08:59

Коментари:

3
Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Најбољи тенисер свих времена - Новак Ђоковић, наставља да помјера границе у тенису, али и читавом спорту, а почетком недјеље стигла је нова статистичка референца која ће Србина окарактерисати као “ГОАТ”, по ко зна који пут.

Новак Ђоковић је стигао до 1000-те узастопне недјеље у ТОП 40 на АТП листи, што није пошло за руком ни Роџеру Федереру ни Рафаелу Надалу.

badnji dan

Занимљивости

Доносимо најљепше честитке за Бадњи дан и Бадње вече

Тако је Србин исписао још једну страницу историје.

Новак Ђоковић има циљ да ове сезоне освоји 25. Грен слем, иако је рекордер са 24 и даље настоји да помјера границе, поред тога што ће овог пролећа напунити 39 година.

Српски тенисер је одлучио да одустане од првог турнира у сезони који је требало према плану да игра у Аделејду, те ће му ватрено крштење у 2026. години бити Аустралијан опен, његов најбољи адут за постизање жељеног циља, преноси Телеграф.

tramp 3

Свијет

Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО

Имаће и повластице у виду тога што као четврти тенисер свијета неће моћи да се састане са Јаником Синером и Карлосом Алкаразом до полуфинала, што је био случај прошле године, када је био изван водеће четворке.

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (3)
