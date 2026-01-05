Новак Ђоковић не игра за Србију у Дејвис купу

Новак Ђоковић неће играти за Србију у мечу Дејвис купа против Чилеа.

Српски тенисери биће ослабљени на старту квалификација за Ф8 у Болоњи, јер селектор Виктор Троицки неће рачунати на најбољег српског тенисера.

Селектор Виктор Троицки ће у Сантјаго водити Хамада Међедовића, Душана Лајовића, дебитанта Огњена Милића и специјалисте за дубл, близанце Матеја и Ивана Сабанова. Дуел се игра 6. и 7. фебруара на шљаци у Чилеу одмах послије Аустраијан опена.

Иначе, списак репрезентативаца је подложан промјенама све до жријеба за меч који ће се одржати 5. фебруара. Уколико прескочи први круг, репрезентацију Србије очекује гостовање Шпанији у септембру 2026.