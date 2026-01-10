ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Извор:
Курир
10.01.2026
09:35
Коментари:0
У чешком селу Мартинице пронађено је мртво новорођенче у снијегу и поред штале. Полиција је одмах реаговала и ухапсила мајку дјетета.
У селу Мартинице, у округу Прибрам у Чешкој, полиција је у сриједу интервенисала након што је на јавној површини, код штала, пронађено мртво новорођенче. Криминалистичка полиција је претражила ширу околину и успјела да утврди идентитет мајке бебе.
- Још у сијреду у вечерњим сатима успели су да пронађу и идентификују жену која је дете породила - потврдила је портпаролка полиције Власта Суханкова.
Обдукција ће утврдити узрок смрти
У четвртак ће бити обављена судско-медицинска обдукција, која би требало да утврди тачан узрок смрти дјетета. Полиција је за беживотно тијело новорођенчета сазнала у сриједу током поподневних сати.
Případ úmrtí novorozence v areálu stájí na Příbramsku nadále vyšetřují kriminalisté. Čeká se na výsledky soudní pitvy, jež má objasnit okolnosti tragické události. https://t.co/raebYEhVBg— Deník.cz (@denikcz) January 8, 2026
- На лице мјеста стигли су и истражитељи из округа, као и судски љекар. Полиција и истражитељи обавили су неопходне прве процесне радње, укључујући и саслушања особа које су се у том тренутку налазиле на том подручју - навела је портпаролка.
Истрага још увијек траје
Према информацијама листа Блеск, тијело је пронађено код штала у близини хотелског комплекса.
- Провера овог случаја, који су истражитељи за сада прелиминарно оквалификовали као могућу сумњу на убиство из нехата, и даље је у току - додала је портпаролка чешке полиције.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму