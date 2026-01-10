Logo
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Извор:

Курир

10.01.2026

09:35

Коментари:

0
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У чешком селу Мартинице пронађено је мртво новорођенче у снијегу и поред штале. Полиција је одмах реаговала и ухапсила мајку дјетета.

У селу Мартинице, у округу Прибрам у Чешкој, полиција је у сриједу интервенисала након што је на јавној површини, код штала, пронађено мртво новорођенче. Криминалистичка полиција је претражила ширу околину и успјела да утврди идентитет мајке бебе.

- Још у сијреду у вечерњим сатима успели су да пронађу и идентификују жену која је дете породила - потврдила је портпаролка полиције Власта Суханкова.

Обдукција ће утврдити узрок смрти

У четвртак ће бити обављена судско-медицинска обдукција, која би требало да утврди тачан узрок смрти дјетета. Полиција је за беживотно тијело новорођенчета сазнала у сриједу током поподневних сати.

- На лице мјеста стигли су и истражитељи из округа, као и судски љекар. Полиција и истражитељи обавили су неопходне прве процесне радње, укључујући и саслушања особа које су се у том тренутку налазиле на том подручју - навела је портпаролка.

Истрага још увијек траје

Према информацијама листа Блеск, тијело је пронађено код штала у близини хотелског комплекса.

- Провера овог случаја, који су истражитељи за сада прелиминарно оквалификовали као могућу сумњу на убиство из нехата, и даље је у току - додала је портпаролка чешке полиције.

(курир)

