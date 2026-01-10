Руска ПВО оборила 59 украјинских дронова

Извор:
РТ Балкан
10.01.2026
08:43
Коментари:0
Три беспилотне летјелице су неутралисане изнад Московске области, укључујући једну која се кретала ка престоници, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације
Снаге ПВО су уништиле 59 украјинских беспилотних летјелица изнад руске територије током ноћи, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 59 украјинских беспилотних летјелица", наводи се у извјештају.
Како се додаје, 11 беспилотних летјелица је оборено изнад Црног мора, десет у Краснодарском крају, осам у Брјанској области и шест у Липецкој. По четири дрона су уништена у Калушкој области, Адигеји, Криму и изнад Азовског мора.
Још три беспилотне летјелице су неутралисане изнад Московске области, укључујући једну која се кретала ка престоници, двије у Белгородској области и по једну у Вороњешкој, Смоленској и Тулској области.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
29
09
25
09
22
09
22
09
17
Тренутно на програму