Руска ПВО оборила 59 украјинских дронова

Извор:

РТ Балкан

10.01.2026

08:43

Дрон у лету
Три беспилотне летјелице су неутралисане изнад Московске области, укључујући једну која се кретала ка престоници, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације

Снаге ПВО су уништиле 59 украјинских беспилотних летјелица изнад руске територије током ноћи, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.

"Дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 59 украјинских беспилотних летјелица", наводи се у извјештају.

Како се додаје, 11 беспилотних летјелица је оборено изнад Црног мора, десет у Краснодарском крају, осам у Брјанској области и шест у Липецкој. По четири дрона су уништена у Калушкој области, Адигеји, Криму и изнад Азовског мора.

Још три беспилотне летјелице су неутралисане изнад Московске области, укључујући једну која се кретала ка престоници, двије у Белгородској области и по једну у Вороњешкој, Смоленској и Тулској области.

(рт балкан)

Русија

bespilotne letjelice

