Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

02.12.2025

13:06

Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу
Фото: X/@raphousetv7/screenshot

Интернетом се великом брзином шири снимак инфлуенсера Џеја Маа, који је постао виралан након што је објављен видео на којем га усред луксузног кафића храни његов тјелохранитељ или асистент.

На ТикТоку и Инстаграму видео је експлодирао, а корисници друштвених мрежа убијеђени су да је Џеј Ма заправо „син најбогатијег човјека у Кини“. Његов профил на Инстаграму препун је објава које приказују луксуз, брендирану гардеробу и раскошан начин живота, што је додатно подгријало гласине.

На друштвеној мрежи икс освануле су објаве попут: – Џеј Ма, син најбогатијег Кинеза, снимљен у Бангкоку како га тјелохранитељ храни десертом у кафићу.

Ако је судити према фотографијама које се појављују на Инстаграму, он живи на високој нози, али се о његовом приватном животу зна веома мало.

Док једни вјерују да је син моћника, поједини говоре да он, заправо, није никакав милионер, већ да само глуми.

Тик Ток

Наука и технологија

Инфлуенсери на удару: ТикТок уводи нове опције за кориснике

Он се не оглашава, већ пушта да се о њему што више прича.

Реакције на вирални снимак су подијељене: једни се смију, други су запањени, трећи и даље расправљају да ли је заиста насљедник огромног богатства. А највјероватније је, кажу многи, да Џеј само добро глуми живот богаташког насљедника због прегледа, преноси Стил.

Small banner