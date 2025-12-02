Марија Шерифовић се огласила први пут након очеве смрти, ево шта је поручила пратиоцима

02.12.2025
Након смрти оца Рајка Шерифовић, пјевачица Марија Шерифовић се није оглашавала, а сад је смогла снаге да се обрати пратиоцима на друштвеним мрежама.
Она се у видеу огласила на Инстаграму и истакла да је емотивни и изазовни период иза ње и да након губитка најважније мушке фигуре у животу мора да иде даље.
“Ви моји знате зашто ме није било неко време. То је живот, а свако од нас воли, пати и памти на другачији начин”, рекла је Марија и наставила:
“Ова Шкорпија је морала мало да се затвори, како би све те емоције спаковала на прави начин и вратила се онаква какву ме је највише волео и мој отац, а и каква сам најбоља”.
Након тога је додала да слиједи ново поглавље у њеном животу.
“Надам се шареније, веселије и са пуно љубави за све нас. Други децембар је од пре две године постао најважнији датум у мом животу. Зато тада крећемо нешто. Ма, једва чекам да видите шта! Будите уз мене! Враћам вам се најбоља”, поручила је Марија на Инстаграму.
