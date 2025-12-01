Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора

Извор:
Блиц
01.12.2025
21:32
Коментари:0
Марија Кулић, мајка учеснице "Елите 9" Миљане Кулић, открила је да њена кћерка по уговору има право да излази из ријалити програма.
Марија, која је недавно изразила забринутост за Миљанино здравствено стање, истакла је да њена насљедница користи те дане да посјети љекара и проведе вријеме са сином Жељком.
- Миљана једном мјесечно долази на контролу, тада проводи вријеме са Жељком, прегледа његове свеске и игра се с њим. Дијете је схватило да мама ради у ријалитију, а она је све унапријед договорила. Не би могла да издржи да не зна како смо ми, јер ми смо заједно 24 сата када није у програму - открива Марија додајући да је максимално посвећена Жељку, док Миљана тренутно зарађује боравком у Белој кући:
- Сви се трудимо да надомјестимо Миљанино одсуство. Жељко је навикао на њу, и било би много теже да је сада у ријалитију, али наравно, вољела бих да може да прати његово одрастање. Нажалост, ту нису ни јаре ни паре. Миљана одлучује да дјетету пружи све што може, јер је она једина која финансијски брине о њему и носи велику одговорност. Велики је борац. Вољела бих да остане оваква; народ је изузетно воли и не постоји ни један смијешан клип у којем није ту. Ако је народ не награди, за нас је она и даље побједница. Волим да будем уз Миљану кад је у ријалитију, али једноставно не могу, јер пазим Жељка. Тако надомјестим све што недостаје. Јуче смо учили азбуку, а од идуће недјеље имамо тестове. Он је предивно дијете, брзо учи и постиже максималне резултате. Презадовољна сам својим животом и оним што су ми дјеца и унук.
