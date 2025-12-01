Приведена Џејла Рамовић

01.12.2025
11:07
Коментари:1
Пјевачица и некадашња побједница Звезда Гранда Џејла Рамовић приведена је у Сјеверној Македонији у оквиру акционе контроле у Кичеву.
Џејла Рамовић је заједно са својим бендом приведена, након што је полиција открила да су наступали без одговарајуће радне дозволе.
Током појачане контроле у угоститељским објектима на магистралном путу Кићево–Охрид, изведене у ноћи између 29. и 30. новембра, полицијски службеници из ОВР Кићево и РЦГП Запад ушли су у објекат у коме је пјевала Рамовић.
- У објекту су затечени пјевачица Џејла Рамовић (23) и њен бенд – К.Ђ. (27), Е.П. (25), Ф.Ј. (28) и И.К. (24), сви држављани Босне и Херцеговине. Према полицији, група је радила без обезбијеђене радне дозволе, што представља прекршај по Закону о странцима -саопштили су из СВР Охрид.
Против њих је подигнута прекршајна пријава.
