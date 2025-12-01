Logo

Халид Муслимовић замало отказао концерт у Београду?

Курир

01.12.2025

Фолк звијезда Халид Муслимовић прије неколико дана одржао је велики солистички концерт за памћење "Мене је учило вријеме" у Плавој дворани Сава центра.

- То је за све генерације и нације. "Мене је учило вријеме" је евергрин, коју знају сви и сви је воле. То је моја лична карта и пјесма мог живота. Неке ствари које се дешавају код мене се држе тога да је мене учило вријеме", рекао је Халид за Курир.

У публици је било разних гостију што је изазвао велике емоције код пјевача:

- Били су ми унуци, два унука и унука, била је моја снајка. Унуци су играли, послије сам тек видио снимке, видио сам да су били мало немирни, али нека су. Били су одушевљени. Послије сам их питао гдје су били, они кажу на концерту!

Муслимовић каже да је био у великој дилеми да ли ће моћи да отпјева концерт:

- Пар дана прије нисам био добар са гласом, не знам шта се догодило. На пробама су пјевали људи из бенда како би се урадиле пробе. Ја сам урадио кратку пробу у Сава центру. Пио сам антибиотике и лијекове, много сам се знојио. Не знам шта је било, нисам био код љекара, добио сам двије инфузије за снагу. Увече сам био у дилеми да ли ћу изгурати - каже пјевач.

Овај пјевач додаје и да осјећа и даље емоције концерта:

- Пјесму Шабана Шаулића коју сам отпјевао, па када је дошла пјесма од Џеја стисло ме је и почеле су сузе. Имао сам марамице па сам их обрисао. Тежак сам на сузама, суза је код мене нешто страно - каже Муслимовић.

Halid Muslimović

koncert

