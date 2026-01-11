Фудбалери Радника и Слоге почели припреме за наставак сезоне

Извор:
АТВ
11.01.2026
20:38
Коментари:0
Фудбалери Радника започели су припреме за наставак сезоне. На првом тренингу шефу стручног штаба Душку Вранешевићу одазвало се 25 играча, док су четворица била оправдано одсутна.
У уводној фази припрема екипа ће наредних седам дана радити у Бијељини, гдје је планирана и прва провјера против екипе Мачве, прије одласка на главни дио припрема у Медулин.
Радник у наставак сезоне улази с јасно постављеним амбицијама. Предсједник клуба, Недељко Ћорић истиче да циљ није борба за опстанак, те да клуб активно ради на јачању играчког кадра.
Са припремама су почели и фудбалери добојске Слоге. Тренер Марко Максимовић на располагању тренутно има 24 играча, а екипи ће се ускоро прикључити још три нова фудбалера. Први дио припрема Слога обавља у Добоју, док је наставак планиран у Анталији, гдје ће бити одиграно пет контролних утакмица.
Слогу прва такмичарска обавеза у наставку сезоне очекује 7. фебруара, када ће на гостовању одмјерити снаге са екипом Зрињског.
Опширније у видео прилогу.....
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму