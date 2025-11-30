Logo
Large banner

Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

30.11.2025

15:13

Коментари:

2
Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем
Фото: Printscreen / X

Друштвеним мрежама шири се фотографија на којој је пјевач Аца Лукас за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.

На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.

Очекивано, реакције на мрежама биле су изузетно негативне.

"Сада пао сам на дно", наводи се у једном од коментара, баш како гласи и стих Лукасове пјесме.

Подијели:

Тагови:

Аца Лукас

Naser Orić

Сребреница

pjevač

Šerif Konjević

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Опасне ријечи Залужног: "У Украјини треба распоредити нуклеарно оружје"

Свијет

Опасне ријечи Залужног: "У Украјини треба распоредити нуклеарно оружје"

3 ч

0
Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Регион

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

3 ч

0
Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

Друштво

Пао систем: Обустављен саобраћај на граничним прелазима са Србијом

4 ч

0
Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

Хроника

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

4 ч

0

Више из рубрике

"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

Сцена

"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

7 ч

0
Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Сцена

Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

9 ч

0
Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

Сцена

Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

9 ч

0
Уградила силиконе и остала "непокретна"! Звезда Гранда преживјела прави пакао

Сцена

Уградила силиконе и остала "непокретна"! Звезда Гранда преживјела прави пакао

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner