Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

Друштвеним мрежама шири се фотографија на којој је пјевач Аца Лукас за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.
На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.
Очекивано, реакције на мрежама биле су изузетно негативне.
"Сада пао сам на дно", наводи се у једном од коментара, баш како гласи и стих Лукасове пјесме.
Аца Лукас пијанчи са кољачем Срба, Насером Орићем! pic.twitter.com/BSavJWqj9m— МИХАЈЛО 🇷🇸 (@dalm_berekin) November 29, 2025
