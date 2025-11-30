Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Извор:
Пјевачица Зорица Брунцлик и Драгомир Деспић Десингерица сукобили су се у емисији "Пинкове звезде", а пјевачица је одбила да настави са коментарисањем такмичарке.
Након наступа Лауре Самарџије у музичком такмичењу "Пинкове Звезде" синоћ је дошло је до још једне жестоке расправе у жирију.
Главни актер поново је био Драгомир Деспић, познатији као Десингерица, за кога је колегиница Зорица Брунцлик недавно рекла да је простак.
Репер је изашао на бину и одатле коментарисао такмичарку, што је Зорицу Брунцлик избацило из такта.
- Ја сам гласала за тебе, то си видјела, подржала твој таленат и избор пјесама. Ти си била ту приближно што се тиче прве пјесме, свака ти част. Мислим да музика нема трајање и орочено вријеме - рекла је Зорица.
Међутим, пјевачица није могла да заврши излагање јер је Десингерица прекинуо.
- Кад одеш љети у Будву, видиш реалност, Јелена Розга оде једном у Будву, а ја двадесет пута - наставио је Десингерица.
Водитељи су замолили Зорицу да настави са коментарисањем, али она је рекла да Десингерица прво мора да се врати на своје мјесто.
- Кад се врати на мјесто - инсистирала је Зорица.
Репер је наставио да стоји на сцени и одбрусио колегиници.
- Ја морам да оправдам свој хонорар који је можда и већи од вашег, значи морам да стојим овде.
Његове ријечи разбеснеле су Зорицу која је није жељела да настави излагање и смао кратко рекла да је завршила.
Ситуацију је покушао да смири Огњен Амиџић који је замолио Зорицу да настави са коментарсањем уз обећање да ће проблеме ријешити касније у бекстејџу.
Иначе, ово није први сукоб Зорице Брунцлик и Десингерице, а пјевачица је чак приликом снимања једне од претходних емисија због Деспића у сузама напустила студио.
