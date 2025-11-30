Logo
Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Извор:

Информер

30.11.2025

09:40

Коментари:

0
Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Пјевачица Зорица Брунцлик и Драгомир Деспић Десингерица сукобили су се у емисији "Пинкове звезде", а пјевачица је одбила да настави са коментарисањем такмичарке.

Након наступа Лауре Самарџије у музичком такмичењу "Пинкове Звезде" синоћ је дошло је до још једне жестоке расправе у жирију.

Главни актер поново је био Драгомир Деспић, познатији као Десингерица, за кога је колегиница Зорица Брунцлик недавно рекла да је простак.

Репер је изашао на бину и одатле коментарисао такмичарку, што је Зорицу Брунцлик избацило из такта.

- Ја сам гласала за тебе, то си видјела, подржала твој таленат и избор пјесама. Ти си била ту приближно што се тиче прве пјесме, свака ти част. Мислим да музика нема трајање и орочено вријеме - рекла је Зорица.

Међутим, пјевачица није могла да заврши излагање јер је Десингерица прекинуо.

- Кад одеш љети у Будву, видиш реалност, Јелена Розга оде једном у Будву, а ја двадесет пута - наставио је Десингерица.

Водитељи су замолили Зорицу да настави са коментарисањем, али она је рекла да Десингерица прво мора да се врати на своје мјесто.

Pasteta

Савјети

Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

- Кад се врати на мјесто - инсистирала је Зорица.

Репер је наставио да стоји на сцени и одбрусио колегиници.

- Ја морам да оправдам свој хонорар који је можда и већи од вашег, значи морам да стојим овде.

Његове ријечи разбеснеле су Зорицу која је није жељела да настави излагање и смао кратко рекла да је завршила.

Ситуацију је покушао да смири Огњен Амиџић који је замолио Зорицу да настави са коментарсањем уз обећање да ће проблеме ријешити касније у бекстејџу.

Иначе, ово није први сукоб Зорице Брунцлик и Десингерице, а пјевачица је чак приликом снимања једне од претходних емисија због Деспића у сузама напустила студио.

(информер)

