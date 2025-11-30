Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца

30.11.2025
Полиција је у ноћи између суботе и недјеље позвана у 2. бечки округ, гдје су у стану затекли мушкарца у локви крви. Одмах су ухапшени Хрват и Српкиња који су били пијани.
Како пишу аустријски медији, у ноћи на недјељу полиција је у једном стану у Бечу пронашла избоденог мушкарца. Мушкарац и жена који су се налазили у стану су ухапшени.
Око 22.30 у суботу полиција је добила позив. Патрола је хитно отишла у улицу Шрејгасе у 2. бечком округу. Тамо су у стану затекли непознатог мушкарца, који је убијен са више убода ножем.
Полицијски инспектор осумњичен за силовање
У стану су се налазили и 56-годишњи Хрват и 46-годишња Српкиња. Према наводима полиције, обоје су били алкохолизовани и ухапшени су због основане сумње да су повезани са убиством. Према првим информацијама, пронађено је и оружје којим је почињен злочин, преноси Телеграф.
23 ч0
1 д0
1 д1
1 д0
