Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца

30.11.2025

09:23

Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца
Полиција је у ноћи између суботе и недјеље позвана у 2. бечки округ, гдје су у стану затекли мушкарца у локви крви. Одмах су ухапшени Хрват и Српкиња који су били пијани.

Како пишу аустријски медији, у ноћи на недјељу полиција је у једном стану у Бечу пронашла избоденог мушкарца. Мушкарац и жена који су се налазили у стану су ухапшени.

Око 22.30 у суботу полиција је добила позив. Патрола је хитно отишла у улицу Шрејгасе у 2. бечком округу. Тамо су у стану затекли непознатог мушкарца, који је убијен са више убода ножем.

Осумњичени били пијани

У стану су се налазили и 56-годишњи Хрват и 46-годишња Српкиња. Према наводима полиције, обоје су били алкохолизовани и ухапшени су због основане сумње да су повезани са убиством. Према првим информацијама, пронађено је и оружје којим је почињен злочин, преноси Телеграф.

