Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

Извор:

Танјуг

29.11.2025

21:51

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Каракас је данас осудио изјаву америчког предсједника Доналда Трампа да ваздушни простор око Венецуеле треба сматрати затвореним, саопштила је влада Венецуеле.

Она је оцијенила Трампове коментаре "колонијалистичком пријетњом" по суверенитет земље, неспојивом са међународним правом, преноси Ројтерс.

Трамп је раније данас изјавио да ваздушни простор изнад и око Венецуеле треба сматрати "затвореним у потпуности", али није изнио детаље.

"Свим авио-компанијама, пилотима, трговцима дрогом и трговцима људима, молим вас да ваздушни простор изнад и око Венецуеле сматрате затвореним у потпуности", написао је Трамп.

Трамп је у четвртак обећао да ће појачати војне акције против наводних кријумчара дроге, рекавши да ће војска САД "врло ускоро" започети копнене операције у Венецуели.

Индонезија поплаве

Свијет

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

"Вјероватно сте примијетили да људи више не желе да превозе (дрогу) морем, па ћемо почети да их заустављамо и копном. Копнена рута је лакша, а то ће почети веома ускоро", истакао је Трамп.

Трамп је раније оптужио предсједника Венецуеле Николаса Мадура да води криминалну империју уграђену у државни апарат, која је корумпирала војску, обавјештајне службе, судове и парламент, што је Мадуро негирао.

