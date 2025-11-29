Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

29.11.2025
20:32
Коментари:0
Амерички војни авиони патролирају међународним ваздушним простором око Венецуеле готово непрестано посљедњих дана, пише "Вашингтон пост" позивајући се на неименованог америчког званичника.
Исти извор наводи да се патроле обављају у оквиру повећаног војног присуства поводом наводних операција против кријумчарења дроге.
Предсједник САД Доналд Трамп обавијестио је раније током дана све авио-превознике да сматрају ваздушни простор изнад Венецуеле и око ње затвореним, без навођења разлога.
САД су током посљедњих мјесеци знатно појачале војно присуство на Карибима, наводећи борбу против трговине дрогом као примарни разлог.
У септембру и октобру више пута су користиле своје оружане снаге да униште чамце који су наводно превозили дрогу код обале Венецуеле.
Свијет
14 ч0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм1
Свијет
2 седм0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму