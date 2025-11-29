Logo
Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

29.11.2025

20:32

Медији пишу: Амерички авиони патролирају око Венецуеле

Амерички војни авиони патролирају међународним ваздушним простором око Венецуеле готово непрестано посљедњих дана, пише "Вашингтон пост" позивајући се на неименованог америчког званичника.

Исти извор наводи да се патроле обављају у оквиру повећаног војног присуства поводом наводних операција против кријумчарења дроге.

Предсједник САД Доналд Трамп обавијестио је раније током дана све авио-превознике да сматрају ваздушни простор изнад Венецуеле и око ње затвореним, без навођења разлога.

САД су током посљедњих мјесеци знатно појачале војно присуство на Карибима, наводећи борбу против трговине дрогом као примарни разлог.

У септембру и октобру више пута су користиле своје оружане снаге да униште чамце који су наводно превозили дрогу код обале Венецуеле.

Тагови:

Venecuela

Nikolas Maduro

Доналд Трамп

