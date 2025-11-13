Logo
Трампу представљене опције за војне операције у Венецуеле, укључени и копнени удари

Агенције

13.11.2025

19:47

Predsjednik SAD-a Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset
Високи војни званичници САД-а представили су америчком предсједнику Доналду Трампу ажуриране опције за могуће војне операције у Венецуели, укључујући и копнене ударе, јавља CBS News позивајући се на више извора упознатих са састанцима одржаним у Бијелој кући.

Према наводима америчких медија, министар одбране Пит Хегсет, начелник Здруженог штаба Ден Кејн и други високи војни и обавјештајни званичници информисали су Трампа о потенцијалним војним сценаријима у наредним данима, али коначна одлука још није донесена.

Ове информације долазе свега неколико дана након што су САД у воде Кариба и Латинске Америке послале највећи ратни брод на свијету, носач авиона USS Gerald R. Ford, што представља најзначајније војно присуство САД-а у том региону још од инвазије на Панаму 1989. године. Такав развој ситуације изазвао је бојазан да Вашингтона разматра оружани напад на Венецуелу.

У одговору на америчке потезе, предсједник Венецуеле Николас Мадуро најавио је "масовно распоређивање" копнених, ваздушних, поморских, ријечних и ракетних снага, као и цивилних милиција, с циљем да се супротставе америчкој морнарици која патролира у близини венецуеланске обале.

Током посљедња два мјесеца америчка војска извела је нападе на најмање 21 брод за које тврди да су превозили дрогу из Јужне Америке ка САД-у. У тим нападима погинуло је готово 80 људи.

Трамп је раније тврдио да су војне акције нужне како би се "зауставио проток наркотика" ка САД-у, али бројни аналитичари сматрају да је стварни циљ ових потеза притисак на Мадуров режим и покушај смјене власти у Каракасу.

