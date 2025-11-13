Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

Извор:
13.11.2025
Руска православна црква (РПЦ) саопштила је данас да је приказ Спаске куле, капије московског Кремља, и Храма Светог Василија на тоалет папиру неприхватљив, и да подржава парламентарни захтјев за истрагу против компаније која производи тај тоалет папир.
''Тешко ми је да процијеним да ли је ово глупост или провокација, али ниједној ментално здравој особи никада не би пало на памет да штампа црквене симболе на тоалет папиру. Надам се да ће захтјев посланика, који подржавам, бити темељно истражен“, рекао је за RIA новости замјеник предсједника одјељења за односе Синода РПЦ Вахтанг Кипшидзе.
Митрополит Калу́шки и Боровски Климент, шеф Издавачког савјета Руске православне цркве, нагласио је да су слике светих симбола на тоалет папиру неприхватљиве:
''Наравно, ово је неприхватљиво. Кремљ, Успенски сабор и Сабор Светог Василија су наша светиња. Морамо знати гдје и шта се може приказивати. Друго, колико ја знам, прикази Кремља захтјевају посебну дозволу. Надлежни органи треба да се баве овим“, рекао је митрополит Климент.
Раније је посланик руске Државне думе Михаил Матвејев објавио на свом Telegram каналу фотографију свог захтјева генералном тужиоцу Александру Гуцану, у вези са истрагом компаније ''Тверски папир“, због дискредитовања владних агенција и вријеђања вјерских осјећања.
Компанија против које је затражена истрага производи тоалет папир ''Московскаја“, на чијем паковању су се нашле слике Храма Светог Василија и Спаске куле Кремља, која гледа на Црвени трг.
