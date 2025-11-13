Рубио: Све мање опција за нове америчке санкције Русији

13.11.2025
08:22
Коментари:0
Све је мање објеката за наметање нових антируских санкција, рекао је амерички државни секретар Марко Рубио.
"Понестаје нам мета за наметање санкција", рекао је новинарима у Канади, гдје се одржава састанак министара спољних послова Г7.
Свијет
Лавров: Русија и даље спремна за преговоре
Рубио је подсјетио да су САД недавно увеле санкције великим руским нафтним компанијама.
"Проћи ће неко вријеме прије него што ово буде имало ефекта", поручио је амерички државни секретар.
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
32
12
31
12
30
Тренутно на програму