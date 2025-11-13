Logo
Рубио: Све мање опција за нове америчке санкције Русији

13.11.2025

08:22

Коментари:

0
Рубио: Све мање опција за нове америчке санкције Русији
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Све је мање објеката за наметање нових антируских санкција, рекао је амерички државни секретар Марко Рубио.

"Понестаје нам мета за наметање санкција", рекао је новинарима у Канади, гдје се одржава састанак министара спољних послова Г7.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

Рубио је подсјетио да су САД недавно увеле санкције великим руским нафтним компанијама.

"Проћи ће неко вријеме прије него што ово буде имало ефекта", поручио је амерички државни секретар.

Тагови:

Марко Рубио

Русија

