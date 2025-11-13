Logo
Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

Извор:

Sputnjik

13.11.2025

08:06

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Москва је и даље спремна за руско-амерички самит у Будимпешти, контакти између двије земље се настављају, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров у интервјуу за италијански лист „Коријере дела сера“, који су новине одбиле да објаве, а преносе руски медији.

„И даље смо спремни да одржимо други руско-амерички самит у Будимпешти ако се он заиста буде заснивао на добро развијеним резултатима са Аљаске. Међутим, датум још није одређен. Руско-амерички контакти се настављају“, истакао је руски министар.

Према његовим ријечима, британски лист „Фајненшел тајмс“ „емитовао је лажну причу“ повезујући отказивање самита у Будимпешти са меморандумом о Украјини који је наводно послала Русија.

Лавров је нагласио да је овај лист „прекинуо суштину и редосљед догађаја како би се за све окривила Москва, а (амерички предсједник) Доналд Трамп скренуо са пута који је сам предложио – конкретно, ка одрживом, дугорочном миру, а не ка хитном прекиду ватре, на шта га вуку европски господари Владимира Зеленског, опседнути жељом да добију предах и напумпају нацистички режим оружјем како би наставио рат против Русије“.

„Ако је већ ‘Би-Би-Си’ фалсификовао снимак говора Доналда Трампа, стављајући му у уста позив на јуриш на Капитол, онда и ‘Фајненшел тајмс’ такође може да слаже“, закључио је министар.

Гугл Мапс

Наука и технологија

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Министар је такође оцијенио да европске земље саботирају све мировне напоре у Украјини и отворено се спремају за нови велики рат против Русије.

„Европске престонице саботирају све напоре за очување мира, одбијајући директан контакт са Москвом. Намећу све новије 'санкције', које као бумеранг додатно штете њиховим економијама. Отворено се спремају за нови велики европски рат против Русије. Убјеђују Вашингтон да не пристане на фер и праведно дипломатско рјешење“, примјетио је Лавров.

Објашњење за одбијање објављивања интервјуа

Италијански лист је одбио да објави интервју са Лавровом, што је у руској амбасади у Италији оцијењено као очигледна цензура.

„Посљедњих мјесеци региструјемо у италијанским медијима повећање ионако великог броја лажних вијести. Да бисмо некако зауставили ту ријеку лажи предложили смо једном од водећих листова – 'Коријере дела сера' – да ураде ексклузивни интервју са министром иностраних послова Русије Сергејом Лавровом. Редакција је са ентузијазмом прихватила“, навело је руско Министарство спољних послова.

Како се наводи, припремљена су обимна питања а министар је на свако дао исцрпан одговор.

„Интервју је био припремљен оперативно. Могао је да буде објављен. Али лист је одбио да објави одговоре Лаврова “, наводи Министарство, додајући да су им „објаснили“ како то што је говорио шеф руске дипломатије садржи много спорних тврдњи које захтијевају провјеру, а због тога би интервју био преобиман, пише Спутњик.

Није прихваћен приједлог ни да се објави краћа верзија интервјуа.

Сергеј Лавров

