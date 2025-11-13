Logo
Large banner

Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

Извор:

Телеграф

13.11.2025

07:48

Коментари:

0
Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

Лара и Дарко ухапшени су након бизарне породичне свађе која је завршила разбијеним прозором на кући.

Према пресуди, све се догодило почетком октобра у Бјеловару. Супружници су оптужени за насилничко понашање у породици, те их је полиција одмах ухапсила, јавља Даница.хр.

karte vidovnjak tarot

Свијет

Представљале се као видовњакиње и узеле људима 70 милиона долара

Лара је "закључала врата породичне куће и тако супругу није дозволила улазак у кућу, чиме је код њега изазвала осјећај узнемирености, након чега ју је он вређао и омаловажавао речима: 'К***о, ј***ш се са свима, ј***м ти матер'".

"Након тога је разбио вазу испред куће, а потом отишао са бочне стране куће и бацио камен у прозор који се разбио, чиме је код супруге изазвао осјећај страха и узнемиреност", наводи бјеловарски судија.

Супружници су на рочишту признали све што им се стављало на терет. Судија је Лару казнио са десет дана, а Дарка са 30 дана условног затвора. Од казне им се одбијају два дана проведена у полицијском притвору.

magla

Друштво

Саобраћај без застоја, магла мјестимично у котлинама

Полиција је тражила и да им суд "изрекне заштитну меру забране приближавања, узнемиравања или праћења". Међутим, судија је то одбио "с обзиром да током поступка нису утврђене околности које би оправдавале изрицање тих мјера".

Лара и Дарко и након ове свађе и "хлађења" иза решетака наставили су живјети заједно на истој адреси, у складном браку, како су рекли.

Подијели:

Тагови:

Bjelovar

Свађа

supružnici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

Свијет

Камион се залетио у пијацу, има мртвих и повријеђених

45 мин

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Данас сунчано и топло

50 мин

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Кошарка

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

50 мин

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскоп за 13. новембар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

54 мин

0

Више из рубрике

Стампедо

Регион

Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

9 ч

0
Одгођено суђење Крунославу Фехиру за злочине над Србима у Осијеку

Регион

Одгођено суђење Крунославу Фехиру за злочине над Србима у Осијеку

11 ч

0
Цијене квадрата у Будви и до седам хиљада евра

Регион

Цијене квадрата у Будви и до седам хиљада евра

12 ч

0
Масовна туча у центру Загреба

Регион

Масовна туча у центру Загреба

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

14

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

08

06

Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

08

05

Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

07

59

Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

07

59

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner