Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

Лара и Дарко ухапшени су након бизарне породичне свађе која је завршила разбијеним прозором на кући.
Према пресуди, све се догодило почетком октобра у Бјеловару. Супружници су оптужени за насилничко понашање у породици, те их је полиција одмах ухапсила, јавља Даница.хр.
Лара је "закључала врата породичне куће и тако супругу није дозволила улазак у кућу, чиме је код њега изазвала осјећај узнемирености, након чега ју је он вређао и омаловажавао речима: 'К***о, ј***ш се са свима, ј***м ти матер'".
"Након тога је разбио вазу испред куће, а потом отишао са бочне стране куће и бацио камен у прозор који се разбио, чиме је код супруге изазвао осјећај страха и узнемиреност", наводи бјеловарски судија.
Супружници су на рочишту признали све што им се стављало на терет. Судија је Лару казнио са десет дана, а Дарка са 30 дана условног затвора. Од казне им се одбијају два дана проведена у полицијском притвору.
Полиција је тражила и да им суд "изрекне заштитну меру забране приближавања, узнемиравања или праћења". Међутим, судија је то одбио "с обзиром да током поступка нису утврђене околности које би оправдавале изрицање тих мјера".
Лара и Дарко и након ове свађе и "хлађења" иза решетака наставили су живјети заједно на истој адреси, у складном браку, како су рекли.
