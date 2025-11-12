Logo
Масовна туча у центру Загреба

12.11.2025

19:47

Масовна туча у центру Загреба
Фото: Printscreen/Facebook

На Тргу бана Јелачића у Загребу дошло је до масовне тучњаве у којој је суд‌јеловало око 20 маскираних особа. Према неслужбеним информацијама, ради се о навијачима Динама и Хајдука.

"Нико није имао никакво оружје, тукли су се искључиво шакама и ногама. Чини се да је ријеч о динамовцима и хајдуковцима", испричао је свједок догађаја који је стајао свега десетак метара од сукоба.

Полиција за сада није потврдила да се ради о обрачуну навијачких група. На снимку који кружи друштвеним мрежама види се како се двије групе супротстављају, а затим на знак сниматеља крећу једна на другу.

- Хајде, шу**и мали, хајде - чује се на снимку непосредно прије него што је почела тучњава.

Према првим информацијама, нема теже повријеђених.

- Колико смо чули и како се причало након тучњаве, једни су Бојси, ови лијево, а десно, ко зна, можда Торцида, а можда ученици неке средње школе - рекао је свједок за Национал.

Туча

masovna tuča

Загреб

