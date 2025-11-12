Logo
Детаљи хорора у Ријеци: Жена убила партнера?

12.11.2025

14:29

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Тијело мушкарца (38) и тешко повријеђену жену пронашли су у уторак навече у породичној кући на подручју Вишкова код Ријеке.

Према неслужбеним сазнањима портала 24сата.хр, жена је ватреним оружјем усмртила свог партнера.

лото

Занимљивости

Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију

Тренутно се налази на одјељењу интензивне његе у КБЦ Ријека, гдје се љекари боре за њен живот.

– Замјеница жупанијске државне тужитељке у Жупанијском државном одвјетништву у Ријеци, заједно с полицијским службеницима Полицијске управе приморско-горанске, провела је увиђај у породичној кући на подручју Вишкова, у којој је од ватреног оружја смртно страдао 38-годишњи мушкарац, док је тешке тјелесне повреде опасне по живот задобила 37-годишњакиња – саопштено је из тужилаштва.

