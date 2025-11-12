Logo
Large banner

Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Извор:

Гранд

12.11.2025

14:16

Коментари:

0
Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Прије годину дана преминуо је Бора Ђорђевић, познатији као Бора Чорба. Иако су многи тада помислили да је то крај историје коју ће исписивати Рибља чорба, али бенд је по Бориној жељи, наставио даље.

И многи се баш због тога питају ко је "замијенио" јединственог Бору Ђорђевића – у питању је човјек који је годинама био уз њих, Јован Јефтић.

Јован Јефтић, садашњи фронтмен групе Рибља Чорба признао је да је свјестан одговорности коју сада има.

"Свјестан сам одговорности и тога шта се очекује од мене, али пре свега ми је битно да кажем да смо сви ми једна фамилија и да нисмо знали шта ћемо и како ћемо када се све то десило (смрт Боре Ђорђевића), али мора да се настави даље јер би Бора то желио”, рекао је он.

Иначе, Јован је десет година дио Рибље чорбе.

“На концертима се шалим, па кажем ‘неки од вас ме вјероватно и знају, само што сам стајао иза клавијатуре, а сада сам испред вас’. Енергија је дефинитивно нешто што чини Рибљу чорбу, а што је Бора усадио у све нас и ми то преносимо. Моја улога се ту промијенила јер сам у центру, а не са стране, што је импозантно… Бора, Миша и цијели бенд су за мене, како да ти кажем, одрастао сам уз њих. Од 17. године сам са њима и та енергија се наставља даље - истакао је Јован.

(Гранд ТВ)

Подијели:

Таг:

Bora Čorba

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Марија Шерифовић

Сцена

Емотивни говор Марије Шерифовић на очевој сахрани расплакао присутне: ''Живиш уз мене..''

2 ч

0
Цеца покреће нови бизнис са прасићима

Сцена

Цеца покреће нови бизнис са прасићима

4 ч

0
Жика јакшић водитељ

Сцена

Жика Јакшић купио гробно мјесто поред Саше Поповића

7 ч

0
Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

Сцена

Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner