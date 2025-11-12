Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Извор:
Прије годину дана преминуо је Бора Ђорђевић, познатији као Бора Чорба. Иако су многи тада помислили да је то крај историје коју ће исписивати Рибља чорба, али бенд је по Бориној жељи, наставио даље.
И многи се баш због тога питају ко је "замијенио" јединственог Бору Ђорђевића – у питању је човјек који је годинама био уз њих, Јован Јефтић.
Јован Јефтић, садашњи фронтмен групе Рибља Чорба признао је да је свјестан одговорности коју сада има.
"Свјестан сам одговорности и тога шта се очекује од мене, али пре свега ми је битно да кажем да смо сви ми једна фамилија и да нисмо знали шта ћемо и како ћемо када се све то десило (смрт Боре Ђорђевића), али мора да се настави даље јер би Бора то желио”, рекао је он.
Иначе, Јован је десет година дио Рибље чорбе.
“На концертима се шалим, па кажем ‘неки од вас ме вјероватно и знају, само што сам стајао иза клавијатуре, а сада сам испред вас’. Енергија је дефинитивно нешто што чини Рибљу чорбу, а што је Бора усадио у све нас и ми то преносимо. Моја улога се ту промијенила јер сам у центру, а не са стране, што је импозантно… Бора, Миша и цијели бенд су за мене, како да ти кажем, одрастао сам уз њих. Од 17. године сам са њима и та енергија се наставља даље - истакао је Јован.
