Емотивни говор Марије Шерифовић на очевој сахрани расплакао присутне: ''Живиш уз мене..''

Музичара Рајка Шерифовића испраћају на вјечни починак данас, 12. новембра, кћерка Марија Шерифовић и остали бројни чланови блиске родбине.
Након што је завршено опело, један човјек прочитао је говор који је написала управо Рајкова кћерка Марија.
Марија Шерифовић написала је опроштајни говор који је прочитан у капели, а не на гробљу, како је уобичајено, како би сачували приватност.
- Драги тата, опраштамо се од тебе, али знај да је све вриједно труда и да ћеш нам недостајати - писало је у опроштајном говору који је саставила Марија.
- Недостајаћеш својој омиљеној пјевачици, својој Верици, иако то она никада неће признати. Данас тата желим да знаш да сам све успјела да разумијем, ништа ти тата не замјерам, желим да знаш да останеш да живиш уз мене и у мени јер си ти мој драги тата. Тата, тамо гдје си сада баци поглед на нас, запали црвени малборо, и знај да је све вриједило. Загрли мог стрица, ону малу госпођу, моју баку, а твоју мајку која нас је све вољела. Воли те твоја кћерка Марија, син Данијел, унук Марио и твоја омиљена пјевацица Верица - пише у говору.
Након што је завршен говор, тужна поворка кренула је ка гробном мјесту, гдје ће Рајко почивати вјечно.
Неколико десетина блиских пријатеља и чланова породице покојног Рајка Шерифовића окупило се око капеле како би најмилијима изјавили саучешће. Композитор Сашко Николић, Ацко Незировић стигли су на сахрану, удовица Шабана Шаулића Гордана Шаулић са кћерком Санелом дошла је да испрати на вјечни починак Маријиног оца.
