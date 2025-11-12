Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

12.11.2025
14:01
Полиција је пронашла и казнила возаче аута који су у свадбеној колони у Посушју "дрифтали" и тако угрозили друге учеснике у саобраћају и пролазнике, стварајући буку, дим и неугодан мирис.
Како је саопштено из МУП ЗХК, службеници ПУ Посушје су предузимајући мјере и радње утврдили идентитете актера нарушавања јавног реда и мира.
Тако су уручили прекршајне налоге особама Н.Б. (23) који је управљао возилом марке мерцедес и Л.П. (21) због почињеног прекршаја из чл. 10 Закона о јавном реду и миру у ЗХК.
Како додају у току је прекршајна обрада и над особом М.Ч.(25) који је управљао возилом марке мерцедес и њему ће такође бити уручен прекршајни налог у складу са Закону о јавном реду и миру у ЗХК.
„Полицијска управа Посушје запримила је пријаву да се друштвеним мрежама шири видео снимак који је настао 8. новембра у Улици Анте Старчевића у Посушју на којој је видљиво да су возачи три возила, која су били судионици свадбене поворке, нарушили јавни ред и мир на нарочито дрзак начин безобзирним понашањем те су возилима намјерно проузрочили проклизавање котача на колнику стварајући специфичан звук пнеуматика, дим и неугодан мирис чиме су угрозили сигурност судионика у промету и грађана који су се налазили у близини“, пише у саопштењу полиције, преносе Независне.
За ремећење јавног реда и мира нарочито дрским понашањем је предвиђена санкција у износу од 300 до 600 КМ.
