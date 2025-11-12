Logo
Сарајевска клиника преко ноћи затворена: Очајни парови не знају шта је са ембрионима

12.11.2025

13:55

Клиника Northwestern Medical Centar у Сарајеву изненада је почетком октобра затворила врата, без икаквог претходног обавјештења пацијентима.

Иза закључаних врата остали су ембриони и биолошки материјал парова који су тамо пролазили кроз поступке вантјелесне оплодње, а који сада немају приступ ономе што за многе представља једину шансу за родитељство. Телефонски бројеви клинике су искључени, а објекат закључан.

Из Федералног министарства здравства потврђено је да су средином октобра 2025. године запримили информацију о могућем затварању Поликлинике за вантјелесну оплодњу Northwestern Medical Centar те да су одмах подузели мјере у оквиру својих надлежности.

За Н1 је говорила Дања Бајтаревић-Башић, пацијенткиња из Зенице, чији се биолошки материјал налази у затвореној клиници.

- Супруг и ја смо покушавали да добијемо бебу, али смо видјели да нешто није у реду. Након низа претрага установљено је да морамо радити потпомогнуту оплодњу. Тражили смо најбољу клинику и изабрали ову, јер су нудили све што нам је било потребно - прича Бајтаревић-Башић.

Потом је, додаје, прошла кроз два поступка.

- Након тога сам одлучила да се мало одморим. Током тог периода сам у неформалној групи сазнала да је ‘Неw Лифе’ продан и да се промијенио доктор. Отишла сам на преглед, и то ме тада није много уздрмало. Чекала сам да видим шта ће се даље дешавати – прича она.

Међутим, како каже све се промијенило 7. новембра.

- Тада сам сазнала да је клиника затворена. Била сам шокирана. У суботу навече сазнате да је клиника закључана, а тамо вам се налази генетски материјал, ваша једина шанса да постанете родитељ. Нисам знала коме да се обратим, јер је био викенд. Писала сам у неформалну групу да видим знају ли друге жене нешто више. Све информације које имам, добила сам искључиво тим путем - каже Бајтаревић-Башић.

"Нико нас није позвао"

- У понедјељак је, како смо чуле, требао бити састанак Министарства, Федералног завода и инспекције са доктором из клинике, да се размотри ситуација. Једна чланица наше групе, која живи у Сарајеву, отишла је до клинике. Игром случаја, састанак се баш тада одржавао и она је успјела ући - каже Бајтаревић-Башић.

Како каже успјела је да разговара са медицинском сестром.

- Чим је написала да су јој отворили врата, одмах сам је назвала. Разговарала сам с медицинском сестром која ми је рекла да је мој картон ту, да не бринем о материјалу и да је све под контролом. Рекла је да се материјал одржава и да је састанак у току. Међутим, ни клиника, ни Министарство, ни било која институција нас нису службено контактирали - навела је она.

"То је нада за родитељство"

- Сви који пролазимо кроз ово знамо да то нису само ембриони. То је наша нада да ћемо постати родитељи. Сам процес је изузетно стресан, а када сазнате да је све што имате, закључано у клиници, паника је неописива. Само они који пролазе кроз ово могу схватити колики је то терет - објашњава кроз сузе Бајтаревић-Башић.

Навела је и како изгледа цијели процес.

- Узимате хормоне, пролазите кроз инјекције, припреме, прегледе... све то већ носи огроман стрес, а онда се деси ово. Осјећамо се разочарано у систем. Зар није неко требао да нас обавијести? Све што знамо, своди се на рекла-казала – истиче она.

Пацијентице, каже, сада траже само једно – да материјал буде сигуран и очуван те да се омогући његов премјештај у друге клинике.

- Приоритет нам је да се потврди да је материјал сачуван. Желимо да се зна гдје се налази и да будемо укључене у одлуку о његовом премјештању - поручује.

Додаје да већина парова сама сноси трошкове поступака.

- Имали смо једнократну помоћ од општине, али већина трошкова је на нама. Могу само замислити кроз шта пролазе парови који чекају средства од Завода за суфинансирање, а вријеме им пролази. Ми смо скупљали новац и све сами платили, а онда се ово догодило. Након годину и по, Завод нам је уплатио износ који не покрива ни пола трошкова - казала је.

Тужилаштво мора реаговати

- Сви причају о тужбама, и искрено, вољела бих да се удружимо и поднесемо колективну тужбу. Ово није само грађанска ствар, вјерујем да би Тужилаштво требало покренути поступак - каже Бајтаревић-Башић.

На крају је навела како само желе да знају да је материјал очуван и да није угрожен.

- Ипак, свима нам је сада најважније да се ријеши питање преузимања материјала и да се то уради што прије. Да знамо да је материјал очуван и да није угрожен – наводи Бајтаревић-Башић.

Затварање клинике Northwestern Medical Centar отворило је бројна питања, од надзора над приватним здравственим установама, до заштите права пацијената који су у најосјетљивијем процесу свог живота остали без информација и без приступа ономе што за њих представља наду да ће постати родитељи.

