Нестварна запљена УИО: Одузета роба вриједна скоро пола милиона КМ

Аутор:Стеван Лулић
12.11.2025
13:31
Управа за индиректно опорезивање БиХ заплијенила је, у великој акцији, разну робу вриједну скоро пола милиона конвертибилних марака (КМ).
Службеници УИО су у акцији "Штек" претресли објекат на подручју Тузле и том приликом пронашли прокријумчарене телефоне и другу опрему.
"Најновији модели мобилних телефона били су оригинално упаковани у картонске кутије на којима су биле фотографије макете телефона и заштитних стакала, а која није асоцирала да се у њима налазе скупоцјени мобилни телефони. Правно и одговорно лице није посједовало никакву документацију о поријеклу, односно доказ да је иста прошла редовну царинску процедуру при уласку у царинско подручје БиХ", наводе у УИО.
У објекту је такође пронађена и роба која је забрањена за увоз без одговарајућег одобрења надлежне Агенције (оптички нишани, роба за медицинске намјене), спремна за даљњу дистрибуцију, за коју власник такође није посједовао никакву документацију о поријеклу.
"Током реализације оперативне акције пронађено је 546 мобилних телефона (Галакси С 25 Ултра, ајфон 16 ПроМАКС, С 24 УЛТРА и др.), 70 сатова (Епл) као и друга забрањена роба.
"Укупна вриједност привремено одузете робе је 450.000 КМ. Против учиниоца незаконитости предузете су законом прописане мјере и радње", наводе из Управе.
