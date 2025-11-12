На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија

Извор:
Sputnjik
12.11.2025
13:23
Коментари:0
На једној адреси у Будви, у само двије пословне зграде, регистровано је невјероватних 2.606 компанија, податак је из јавно доступног регистра Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС).
Према наводима из више извора, пише подгорички портал Борба, ријеч је фиктивним предузећима, од којих је велики број у власништву држављана Турске, а која постоје само "на папиру" и користе се као параван за боравак и добијање дозвола у Црној Гори.
Свијет
Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата
У зградама које се налазе између Секретаријата за урбанизам Општине Будва и Управе прихода, према доступним подацима, регистровано је на хиљаде компанија које немају никакав стварни пословни простор, запослене нити економску активност.
Већина њих користи идентичне адресе и контакт податке, а поједине фирме дијеле и исте представнике или заступнике.
На терену се може видјети да су у тим објектима смјештене агенције које се баве "пословним асистирањем", односно понудом фиктивне регистрације фирми за стране држављане.
Република Српска
Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ
У пракси, страни држављани - претежно из Турске - оснивају предузеће са минималним капиталом (један евро), чиме остварују основ за добијање привремене боравишне дозволе.
Према ријечима неименованих извора портала из будванског привредног сектора, такве фирме "постоје само на папиру", а стварна сврха им је да омогуће легализован боравак у земљи.
Хроника
Ухапшене двије особе због скрнављења споменика инспектору Ненаду Марковићу
- На једној адреси имате и по стотину фирми које се никада нису појавиле ни у једној пореској пријави. Ради се о механизму који се користи широм приморја, али Будва је епицентар - наводи један порески инспектор који је желио да остане анониман.
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму