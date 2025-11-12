Logo
Large banner

На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија

Извор:

Sputnjik

12.11.2025

13:23

Коментари:

0
На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија
Фото: Pixabay

На једној адреси у Будви, у само двије пословне зграде, регистровано је невјероватних 2.606 компанија, податак је из јавно доступног регистра Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС).

Према наводима из више извора, пише подгорички портал Борба, ријеч је фиктивним предузећима, од којих је велики број у власништву држављана Турске, а која постоје само "на папиру" и користе се као параван за боравак и добијање дозвола у Црној Гори.

Банкомат / Илустративна фотографија

Свијет

Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата

У зградама које се налазе између Секретаријата за урбанизам Општине Будва и Управе прихода, према доступним подацима, регистровано је на хиљаде компанија које немају никакав стварни пословни простор, запослене нити економску активност.

Већина њих користи идентичне адресе и контакт податке, а поједине фирме дијеле и исте представнике или заступнике.

На терену се може видјети да су у тим објектима смјештене агенције које се баве "пословним асистирањем", односно понудом фиктивне регистрације фирми за стране држављане.

Срђан Мазалица и Младен Илић

Република Српска

Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

У пракси, страни држављани - претежно из Турске - оснивају предузеће са минималним капиталом (један евро), чиме остварују основ за добијање привремене боравишне дозволе.

Према ријечима неименованих извора портала из будванског привредног сектора, такве фирме "постоје само на папиру", а стварна сврха им је да омогуће легализован боравак у земљи.

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Хроника

Ухапшене двије особе због скрнављења споменика инспектору Ненаду Марковићу

- На једној адреси имате и по стотину фирми које се никада нису појавиле ни у једној пореској пријави. Ради се о механизму који се користи широм приморја, али Будва је епицентар - наводи један порески инспектор који је желио да остане анониман.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Будва

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Белгија ће бити одговорна за одузимање руске имовине

3 ч

0
Банкротирала легендарна ћевабџиница

Економија

Банкротирала легендарна ћевабџиница

3 ч

0
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

Савјети

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

3 ч

0
Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Хроника

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

3 ч

0

Више из рубрике

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

Регион

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

4 ч

0
У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

Регион

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијани младић изазвао двије саобраћајке у року од 10 минута

5 ч

0
Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

Регион

Ужас у Подгорици: Гинеколог осумњичен да је напаствовао пацијенткињу у ординацији

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner